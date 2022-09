Ferrari bovenaan op eerste dag Dutch Grand Prix, Verstappen P8

Omdat de kwalificatie voor de Formule 2 was uitgelopen, begon de tweede oefensessie voor de Dutch Grand Prix een kwartier later dan de bedoeling was. Nadat het licht aan het einde van de pitstraat dan eindelijk op groen stond, ging iedereen gelijk de baan op. Max Verstappen, die tijdens de eerste training eerder op de dag maar zeven ronden kon afleggen door een versnellingsbakprobleem, begon de tweede sessie als een van de weinigen op de soft. De winnaar van de Dutch Prix van vorig jaar ging op die band rond in 1.13.564, waarmee hij na de eerste runs bovenaan stond.

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc volgden met de tweede en derde tijd, nadat zij op de medium compound respectievelijk 1.13.544 en 1.13.770 hadden gereden. Richting het einde van hun eerste run ging het tempo verder omhoog. Sainz bracht 1.13.412 op de klokken, waarmee de Spanjaard Verstappen voorbij ging voor de eerste stek. Leclerc klom met 1.13.437 naar de tweede positie, waardoor de Red Bull-rijder nog een plaatsje zakte en derde kwam te staan.

Na een kort moment van rust gingen de coureurs terug naar buiten voor een tweede run. Sainz zette de snelste tijd een stuk scherper door op de zachte band rond te gaan in 1.12.349. Verstappen kwam even tweede te staan door op soft 1.13.042 te rijden, maar was daarmee wel liefst zeven tienden langzamer dan de Ferrari-rijder. Fernando Alonso, George Russell en Lewis Hamilton volgden elkaar vervolgens op P2 in de tijdentabel. Lando Norris maakte na een sterk optreden in VT1 ook een prima indruk tijdens de tweede training door zijn McLaren op P3 te zetten, al zakte hij daarna al snel weer een plekje doordat Leclerc op de rood gemarkeerde band 1.13.345 wist te rijden, waarmee hij de snelste van de dag was. Door alle verbeteringen zakte Verstappen uiteindelijk naar P8, terwijl teamgenoot Sergio Perez nog verder naar achteren rond op de twaalfde stek.

Met nog twintig minuten te gaan druppelden de coureurs terug de baan om lange runs te rijden ter voorbereiding op de race van zondag. Nieuwe snelle tijden bleven daarmee uit. Zo waren Leclerc en Sainz eerste en tweede op de vrijdag van de Dutch Grand Prix, voor Hamilton, Norris en Russell. Lance Stroll besloot de eerste dag in Zandvoort als zesde en eindigde daarmee één positie boven Alonso, die volgend jaar zijn teamgenoot is bij Aston Martin.

De coureurs van Red Bull worstelden met de balans, waardoor Verstappen en Perez achtste en twaalfde bleven. Twaalf minuten voor het einde was er een rode vlag voor Yuki Tsunoda, wiens AlphaTauri in de grindbak stond. Nadat de auto van de Japanner aan de kant was, werd er nog vijf minuten gereden tot de vlag werd uitgehangen. Aan de andere kant van de AlphaTauri-garage was het ook al geen vlekkeloze sessie. Pierre Gasly miste de eerste 25 minuten van de sessie vanwege een technisch probleem. Daniel Ricciardo was op zijn beurt juist voortijdig klaar door een olielek in de radiator. De McLaren-coureur completeerde zodoende maar tien ronden.

De derde training voor de Dutch Grand Prix begint zaterdag om 12.00 uur.

Video: Max Verstappen moet zeven tienden toegeven tijdens VT2

Uitslag tweede training F1 Dutch Grand Prix: