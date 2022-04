Leclerc snelste in regenachtige training Imola, Verstappen P3

Na de races in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië is de Formule 1 in Imola aanbeland voor de eerste Europese race van het jaar. Veel teams hebben nieuwe onderdelen meegenomen naar de Italiaanse piste, maar hadden op vrijdag maar een uur de tijd om deze te evalueren, aangezien het Autodromo Enzo e Dino Ferrari het decor is van de eerste sprintrace van het seizoen en later op vrijdag dus de kwalificatie plaatsvindt. Om het allemaal nog gecompliceerder te maken, regende het ook nog eens aan het begin van het raceweekend.

Als gevolg van de natte condities begonnen de teams ietwat weifelend aan de enige vrije training op vrijdag. Na vier minuten vatte Valtteri Bottas de koe bij de horens, waarna Haas-coureurs Mick Schumacher en Kevin Magnussen zijn voorbeeld besloten te volgen. Het werd hierna langzaam maar zeker drukker op het circuit. Dat de omstandigheden op de baan beslist niet eenvoudig waren, lieten Charles Leclerc en Nicholas Latifi zien. De Monegask belandde in de openingsfase van de training in een spin bij het uitkomen van de Variante Alta, de Canadees maakte een uitje door het grind naast de zesde bocht, mogelijk geholpen door het feit dat zijn Williams continu in de anti-stall schoot.

De sessie was tien minuten onderweg toen Max Verstappen op de baan verscheen. De Nederlander ging linea recta naar de eerste stek in de tijdenlijst door 1.36.595 op de klokken te brengen. Onder aanvoering van de Red Bull-coureur en WK-leider Leclerc gingen de tijden daarna gestaag omlaag. De training was bijna halverwege toen achtereenvolgens Lando Norris en Esteban Ocon een uitje door het grind maakten bij Rivazza en Leclerc nog eens in de rondte ging bij de Acque Minerali. Sergio Perez zette zichzelf daarop bovenaan met 1.35.476, waarna de regen toenam en het heel even iets rustiger was op de baan.

Vervolgens verbeterde het weer lichtelijk en doordat er intussen iets van een droge lijn was ontstaan, waagden verschillende coureurs zich op intermediates op de baan. Lance Stroll en Kevin Magnussen ervoeren hoe tricky het nog altijd was door van de baan te schieten en een stuk grindbak mee te pakken. Carlos Sainz toonde echter aan wat er mogelijk was op de inters door eerst 1.33.716 te rijden en daarna naar 1.32.606 te gaan. Leclerc spinde kort daarna voor de derde keer in deze training en ditmaal op hoge snelheid. De Monegask hield zijn auto echter op het asfalt en reed een ronde later doodleuk een nieuwe snelste tijd met 1.32.512.

Gedurende het laatste kwartier werd de situatie op de baan alsmaar beter en kregen de coureurs duidelijk meer en meer vertrouwen in hun auto. Sainz keerde terug bovenaan met 1.30.803 en deed er daarna nog een schep bovenop met 1.30.279. Leclerc hobbelde even door het gras bij de Variante Alta, maar liet zich andermaal niet van de wijs brengen en dook met 1.29.402 als eerste onder de anderhalve minuut. Verstappen zag een snelle ronde verstierd worden door Latifi en bleef uiteindelijk op anderhalve seconde van Leclerc steken op P3.

Vijf minuten voor het einde van de sessie was er een rode vlag voor Lando Norris, die bij het uitkomen van de Acque Minerale in de grindbak was beland. De Brit wist zijn McLaren echter uit de kiezels te krijgen, waardoor de code rood wat aan de premature kant was van de racedirectie. De coureurs konden na de rode vlag nog drie minuten rijden, maar in de tijdentabel zou weinig meer veranderen.

Ferrari stond aan het einde van het oefenuur dus eerste en tweede met Leclerc en Sainz, Verstappen volgde met ruim verschil op de derde stek. Haas kende een sterk begin op een natte baan met de vierde tijd van Magnussen en vijfde tijd van Schumacher. Perez besloot de eerste actie van het weekend als zesde, voor Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda en George Russell. Bottas was goed voor de elfde tijd en joeg zijn monteurs nog even de stuipen op het lijf door bij het zwaaien van de vlag van de baan te raken bij de Acque Minerali. De Fin kwam echter op centimeters van de baanafzetting tot stilstand. Zijn oude teamgenoot Lewis Hamilton kwam in de Mercedes ondertussen niet verder dan de achttiende tijd.

Veel tijd om orde op zaken te stellen heeft de zevenvoudig wereldkampioen niet. De kwalificatie voor de sprintrace in Imola begint om 17.00 uur.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Emilia-Romagna