Sainz en Ocon in Imola aan de start met nieuwe motoren

De Australische Grand Prix was een dramatisch weekend voor Carlos Sainz. In de race vloog hij er na een dramatische start uit toen hij Mick Schumacher probeerde in te halen. Ferrari heeft ervoor gekozen een nieuwe motor te installeren in de F1-75. De Italiaanse stal doet dit uit voorzorg na de impact die de unit in Melbourne te verwerken kreeg. “De motor van Carlos is uit voorzorg gewisseld na de crash in Australië, we willen voor een sprintweekend geen risico’s nemen”, bevestigt Ferrari de wissel.

Esteban Ocon komt op het circuit van Imola ook met een verse krachtbron aan de start. De Franse coureur moest in Australië maatregelen nemen om zijn auto koel te houden toen hij in een trein met enkele andere auto’s reed. Om de koeling te verbeteren heeft ook Ocon “uit voorzorg” een nieuwe unit gekregen, meldt Alpine.

Ocon rijdt dit weekend bovendien met een ouder type van de vloer. Zijn teamgenoot Fernando Alonso heeft een nieuw ontwerp tot zijn beschikking gekregen. Waarschijnlijk krijgt Ocon in Miami een dergelijk exemplaar.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna begint om 13.30 uur.