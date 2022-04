DNF Verstappen had andere oorzaak dan gedacht, Honda heeft ingegrepen

Met twee uitvalbeurten in de eerste drie raceweekenden heeft Max Verstappen logischerwijs een valse start van het Formule 1-seizoen achter de rug. In Imola hoopt Red Bull terug te slaan of in ieder geval waardevolle punten bij te schrijven. Nogmaals technisch malheur kan de titelambities letterlijk en figuurlijk in rook op laten gaan, waardoor het cruciaal is dat Red Bull de problemen heeft verholpen. Helmut Marko heeft in een eerder stadium laten weten dat Red Bull het lek boven heeft en Christian Horner laat in de paddock van Imola soortgelijke geluiden horen.

"We hebben de voorbije weken nauw samengewerkt met onze HRC-collega's in Japan. Zij hebben een oplossing gevonden en het probleem daarmee verholpen. We denken dat het voor dit weekend dus uit de wereld is", duidt Horner in Imola op het werk van Honda. "Dit weekend wordt ook erg belangrijk voor ons. Er zijn veel punten te verdienen dankzij de sprintrace en daar moeten wij het maximale uit zien te halen. We kunnen het ons niet veroorloven dat het gat met Ferrari nog groter wordt. Vanaf nu moeten we juist inlopen in plaats van nog verder achterop raken."

'Tienduizenden kilometers goed gegaan'

Meteen na de uitvalbeurt in Melbourne legde Helmut Marko het verband met porpoising. Door het stuiteren zou de druk dermate hoog zijn geworden dat er een scheur in de brandstofleiding is ontstaan. Bij navraag door Motorsport.com laat Horner weten dat het beeld inmiddels is veranderd. "Nee, ik denk niet dat die uitvalbeurt met porpoising te maken heeft gehad. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat er iets anders aan de hand was. Het ging om een defect aan één onderdeel van de brandstofleiding zelf. De mannen van HRC hebben daar heel specifiek naar gekeken en zijn voor dit raceweekend zoals gezegd met een oplossing gekomen."

"Het is heel, heel ongelukkig geweest. We praten hier namelijk over een onderdeel dat tienduizenden kilometers probleemloos heeft afgewerkt, maar in Australië ging dat deel precies op het verkeerde moment kapot", concludeert Horner. Eerder op de vrijdag had Verstappen zelf al laten weten dat zijn uitvalbeurten uit het niets kwamen. "De problemen kwamen onverwacht. De testdagen verliep heel soepel voor ons, maar bij de eerste race bleek het ineens anders."