Albon baalt van tijdstraf: “Spelregels veranderen voortdurend”

De Thai begon zaterdag als elfde aan de sprintrace op de Red Bull Ring en kwam na een tumultueuze eerste ronde als tiende door. Aan het begin van de vierde ronde werd hij bij de eerste bocht ingehaald door Lewis Hamilton, waarna Lando Norris aan de buitenkant van de derde bocht hetzelfde hoopte te kunnen doen. Albon ging echter wijd, waardoor de McLaren-coureur zich genoodzaakt zag om van de baan te gaan. Het moment kwam de Williams-rijder op een tijdstraf van vijf seconden te staan, waardoor hij in de uitslag terugviel van de dertiende naar de zestiende plaats.

Alexander Albon vindt de straf niet terecht omdat hij Norris niet met opzet van de baan drukte. “Ik zat ervoor toen ik op het rempedaal ging staan. Helaas is de aerodynamica van deze auto’s heel gevoelig, met name aan de voorkant. En als er dan ook nog iemand je buitenom voorbij probeert te gaan, ben je helemaal gezien. Ik had die bocht makkelijk gehaald, maar doordat hij veel later remde, werd ik met vuile lucht opgezadeld. En zoals je wel kon zien, hadden we het sowieso al niet gemakkelijk, omdat we niet veel grip hadden. Zodoende onderstuurde ik naar buiten”, vertelt Albon, wanneer Motorsport.com hem naar het incident vraagt. “Dit was echter zeker geen poging om hem van de baan te drukken. Het is gewoon moeilijk om met deze auto’s te vechten. Zo simpel is het. Deze straf was niet terecht. Ik ben niet het type dat een ander van het circuit forceert.”

Een week geleden op Silverstone leken de stewards nog juist veel toe te laten. Of Albon verrast was over de straf? “Het verbaast me niet, want we hebben erover geklaagd en dan zijn ze de volgende race extra streng. Zo gaat het meestal”, reageert hij. “Ik denk dat Lando er niet eens zoveel mee verloren heeft. Hij haalde me een ronde later alsnog in. Ik vind dat men wel iets toleranter mag zijn en iets meer begrip mag tonen. We rijden namelijk niet allemaal met dezelfde auto. We hebben nu drie plekken verloren voor de hoofdrace en dat hebben we volgens mij niet verdiend.”

Tijdens de rijdersbriefing op vrijdagavond is er lang gesproken over hoe de wedstrijdleiding dit soort situaties moet behandelen. Naar verluidt was het een verhit debat. Bij Sebastian Vettel liep de frustratie zelfs zo hoog op dat hij de rijdersbriefing voortijdig verliet, wat hem op een voorwaardelijke boete van 25.000 euro kwam te staan. Albon: “En dan zie je weer. Steeds als mensen ergens over klagen, wordt er een race later extra hard opgetreden op dat ene punt, wat het ook mag zijn. Dat maakt het tricky. De spelregels veranderen voortdurend. We hebben niet echt een idee wat wel en niet mag. Ik heb het idee dat de FIA nog aan het bekijken is hoe ze de dingen willen aanpakken, maar zolang ze daar niet uit zijn, heb je te maken met inconsistentie. Ik zal ook wel weer een strafpunt hebben gekregen [twee stuks]. Ik heb er dit jaar al heel wat [zes stuks]. Dat was niet altijd verdiend, maar het is wat het is. We zullen het hier tijdens de volgende rijdersbriefing ongetwijfeld weer over hebben, waarna de spelregels opnieuw veranderen.”

Later in de race was er ook nog een moment met Sebastian Vettel. De viervoudig kampioen probeerde de Williams bij de zevende bocht aan de buitenkant in te halen, maar kreeg van Albon een tikje op het achterwiel waardoor hij van de baan spinde. “Hetzelfde verhaal”, meent Albon. “Het is een lastige situatie, want je remt zo laat als je kunt, maar als een andere auto nog later remt en aan de buitenkant zit, dan vertrouwt diegene wel heel erg op jouw auto. In sommige gevallen is het misschien beter om je positie meteen op te geven, maar dat doe je natuurlijk niet als je ervoor zit bij het ingaan van de bocht. Dus dan kan er een keer iets gebeuren, en Seb begrijpt dat.”

