Gedurende het Grand Prix-weekend op de Red Bull Ring verschijnen berichten op social media van mensen die melden onheus bejegend te zijn rond het circuit en op de campings. Het gaat hierbij onder meer om homofobie, racisme en seksuele intimidatie. Dit is onder de aandacht gebracht van de Formule 1-organisatie en zij noemt dit gedrag ‘onacceptabel’.

“We hebben dit aangekaart bij de promotor en beveiliging. We gaan in gesprek met degenen die deze voorvallen hebben gemeld en nemen dit heel serieus”, klinkt het in een verklaring van de F1-organisatie. “Dit gedrag is onacceptabel en wordt niet getolereerd. Alle toeschouwers zouden met respect behandeld moeten worden.”

Eerder dit weekend waren er ook al klachten over de fans op de Red Bull Ring, onder wie tienduizenden Nederlanders. Dit naar aanleiding van het gejuich op de tribunes na de crash van Lewis Hamilton in de kwalificatie op vrijdag. De Mercedes-coureur noemde dat ‘krankzinnig’. Hamilton keurde het uitjouwen van Max Verstappen door de Britse fans, afgelopen weekend op Silverstone, evenmin goed.

“Het uitfluiten is een persoonlijke aanval op de coureur”, valt Mercedes-teambaas Toto Wolff Hamilton bij. De Oostenrijker vindt het gedrag van de fans, op zowel Silverstone als de Red Bull Ring, geen goede zaak. “Het was niet goed dat Christian Horner werd uitgefloten op Silverstone. Hopelijk kunnen we hier met verstand over praten. We houden van de fans en hebben ze er graag bij. We willen dat ze emotioneel en gepassioneerd zijn, maar het mag niet persoonlijk worden.”

Video: Onze terugblik op de sprintrace in Oostenrijk