Hamilton snapt niets van gejuich na crash: “Krankzinnig”

Er zijn dit weekend tienduizenden Nederlanders aanwezig bij de Grand Prix van Oostenrijk. Veel van hen gingen uit hun dak toen Lewis Hamilton vrijdag crashte in de kwalificatie op de Red Bull Ring. Een week geleden waren de rollen in de Britse Grand Prix nog omgedraaid: toen was er gejuich van de Britse fans na een spin van Max Verstappen in de kwalificatie. Tevens werd de Red Bull-coureur uitgefloten in het weekend op Silverstone. Hamilton keurt beide situaties af.

“Tijdens de crash hoorde ik ze niet, aangezien ik toen met andere dingen bezig was”, reageerde Hamilton toen hij werd gewezen op het gejuich na zijn ongeluk. “Ik hoorde het achteraf en ben het er niet mee eens. Ik kan het niet vergoelijken of iets dergelijks. Een coureur kan in het ziekenhuis belanden en daar ga je voor juichen? Het is krankzinnig dat mensen dat doen, wetende hoe gevaarlijk onze sport is. Ik ben dankbaar dat ik niet gewond ben geraakt, maar je zou nooit moeten juichen voor een verwonding of crash van een ander. Op Silverstone had het ook niet mogen gebeuren, ook al was het daar niet echt een crash, en hier had het ook niet mogen gebeuren.”

Incidentrijke sprintrace voor Hamilton

Mede door zijn ongeval startte Hamilton de sprintrace zaterdag als negende. De Mercedes-coureur finishte als achtste, maar dat ging niet vanzelf. Bij de start had hij contact met Pierre Gasly en later in de eerste ronde ook met Sergio Perez. “Ik had wat wielspin en stond onder druk van de auto’s om me heen. Toen kwam Pierre mijn kant op en kon ik nergens meer heen”, aldus Hamilton over de touché met Gasly. Over het incident met Perez in bocht 3 zei hij: “Hetzelfde verhaal. Ik heb geluk gehad. Ik ben dankbaar dat ik de finish heb gehaald en een punt heb kunnen pakken.”

Daar moest Hamilton, wiens auto na de botsing met Gasly niet meer hetzelfde aanvoelde als ervoor, wel hard voor werken. De Brit zat lang klem achter Mick Schumacher, maar wist de Haas-rijder in de slotfase dan toch te verschalken voor P8 en het laatste punt. “De Ferrari-power is op dit moment gewoon te veel voor ons”, verzuchtte Hamilton. “Het is lastig te zeggen of het drag of vermogen is, maar het was niet bepaald mijn leukste race. Ik voelde me niet heel snel, al was er denk ik na het contact dus iets mis met mijn wagen. Ik ben mijn team in elk geval ontzettend dankbaar dat ze de auto op tijd gereed hebben gekregen. Ze hebben afgelopen nacht en vanochtend keihard gewerkt. Hopelijk gaat het zondag iets beter.”

Video: Hamilton passeert Schumacher na fraai gevecht