Update: Vettel krijgt voorwaardelijke boete voor weglopen uit rijdersbriefing

De coureur van Aston Martin moest zich na afloop van de sprintrace bij de stewards melden omdat hij mogelijk Artikel 12.2.1 lid f van de International Sporting Code en Artikel 20.1 van de Formula One Sporting Regulations had overtreden. In het eerste artikel staat beschreven dat de FIA geen ‘morele schade’ mag worden toegebracht. Het tweede artikel heeft betrekking op het feit dat alle coureurs verplicht zijn om de meetings met de racedirectie op vrijdag bij te wonen. Nadere details over het vermeende vergrijp werden op dat moment niet gemeld, alleen dat het van doen had met hoe Sebastian Vettel zich tijdens de rijdersbriefing op vrijdagavond had gedragen.

Motorsport.com heeft begrepen dat er een verhitte discussie plaatsvond tijdens de rijdersbriefing in Spielberg, toen er gesproken werd over hoe de regels ten aanzien van het racen momenteel worden toegepast. Vettel zou uiteindelijk gefrustreerd zijn weggelopen uit de rijdersbriefing, waarvoor hij nu dus een voorwaardelijke boete van 25.000 euro heeft gekregen.

“De coureur verliet de rijdersbriefing die vrijdag om 19.30 uur begon, zonder toestemming en uitte frustratie tijdens de vergadering”, deelt de FIA mee in het statement waarin de straf wereldkundig werd gemaakt. “Het staat de coureurs niet vrij om de vergadering te verlaten wanneer zij willen. Zij hebben de verplichting om aanwezig te zijn, dus hiermee was er sprake van een overtreding.”

“Coureurs op dit niveau zijn rolmodellen voor alle rijders in de wereld en de stewards zijn van mening dat Vettel in dit geval heeft verzaakt op dat vlak”, gaat de verklaring verder. “Vettel heeft later een gesprek gehad met de wedstrijdleider. Die stelde de stewards daarna op de hoogte van het feit dat Vettel zonder voorbehoud zijn excuses heeft aangeboden en dat zij een goed gesprek met elkaar hebben gevoerd over de onderwerpen die tijdens de vergadering besproken werden, en meer.”

Ondanks dat Vettel zijn excuses heeft gemaakt, is de wedstrijdleiding van mening dat er wel een straf moet volgen. “De stewards hebben bepaald dat er sprake is van een overtreding die niet onbestraft kan blijven, maar gezien hetgeen de wedstrijdleider rapporteerde zijn er ook verzachtende omstandigheden in het spel. Om die reden hebben de stewards besloten om een boete van 25.000 euro uit te delen die voorwaardelijk is voor het restant van het Formule 1-seizoen 2022”, besluit het statement. Vettel hoeft dus nu nog niets te betalen, maar mocht de Duitser dit jaar nog eens een overtreding begaan van Artikel 20.1 van het sportief reglement of Artikel 12.2.1 lid f van de internationale sportcode, kan hij wél een acceptgiro van de FIA in de bus verwachten.

Radiogebruik tijdens extra formatieronde onbestraft

Met het vellen van een oordeel over Vettels voortijdige vertrek uit de rijdersbriefing zat het werk van de stewards er nog niet op. Na de sprintrace hadden zij namelijk ook nog een batterij teams op het matje geroepen, omdat zij radiocontact met hun coureurs hadden gehad tijdens de tweede formatieronde, die volgde na de afgebroken start voor het stilvallen van Zhou Guanyu. De racedirectie meldde dat er bij Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, George Russell, Esteban Ocon, Sergio Perez, Lance Stroll en ook Vettel mogelijk sprake was van een overtreding van Artikel 33.1 van het sportief reglement, waarin staat dat een coureur de auto ‘alleen en zonder hulp’ moet besturen. De stewards spraken met de teammanagers van de coureurs in kwestie en stelden vast dat het bewuste radioverkeer geoorloofd was en er dus geen verdere actie nodig is.