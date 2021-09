Auer wint tweede DTM-race in Assen, Lawson doet uitstekende zaken

Na een spektakelstuk vol chaos op zaterdag werd het veld zondag nog een keer losgelaten op het bloedsnelle TT Circuit van Assen. Waar de startprocedure gisteren chaos opleverde en drie coureurs de kop kostte, ging het ditmaal wel vlekkeloos. Polesitter Lucas Auer ging beduidend eerder op het gas dan Liam Lawson op zaterdag en wist meteen een gat te trekken. Achter zijn rug roerde het Red Bull-Ferrari duo zich. Lawson keek nadrukkelijk bij BMW-rijder Wittmann, maar moest het bekopen met plaatsverlies. De Nieuw-Zeelander werd naar buiten gedreven bij de Strubben en zag teammaat Alexander Albon profiteren.

Auer controleert, Lawson doet goede zaken op tactisch vlak

De man die volgend jaar terugkeert in de Formule 1 had tot zondagochtend vooral pech gekend in de Drentse hoofdstad, maar wist in de openingsfase op te rukken naar P3. Het gebeurde echter op gepaste afstand van Auer, die aan de horizon verdween doordat Wittmann - de racewinnaar van gisteren - het tempo niet kon volgen en de rest van het veld ophield. Auer bleek spekkoper met een voorsprong van ruim drie seconden tot gevolg. Een aardige marge die de Oostenrijker in staat stelde om de race controleren en vooral om zijn eigen plan te trekken.

Dat plan luidde dat hij de verplichte pitstop in ronde zes voor zijn rekening nam. Lawson volgde, hetgeen hem geen windeieren zou leggen. De Red Bull-protegé wist twee vliegen in één klap te slaan doordat Wittmann en Albon pas een ronde later naar binnen kwamen. Lawson maakte de undercut tot een succes en wist beide opponenten te verschalken voor P2 in de wedstrijd. Het was precies wat het Red Bull-team wilde zien. Lawson voert het kampioenschap immers aan en geniet daardoor meer prioriteit dan Albon, die een bijrol speelt in de titelstrijd.

Albon kan achterkant van BMW wel dromen, pech Juncadella

De Thai bleef talloze ronden steken achter de BMW van Wittmann, al ondernam hij verwoede pogingen om zijn auto ernaast te prikken. Het bleek tevergeefs. Sterker nog: Albon zag Daniel Juncadella en Kelvin van der Linde op tactisch vlak juist langszij komen. Eerstgenoemde sloeg toe met een undercut, terwijl de Abt Audi-coureur extreem lang doorreed. Van der Linde verloor terrein bij de start en moest nadien vol aan de bak om zijn titelkansen levend te houden. Des te meer omdat Lawson goede zaken deed. Een alternatieve strategie bracht Van der Linde achter Wittmann op P5, al ondervond hij daar wat Albon ook al had gemerkt: inhalen is op het TT Circuit van Assen buitengewoon lastig, zelfs met verser rubber.

Wittmann en Van der Linde kregen echter onverwachte hulp in de ultieme slotfase. Met nog een minuut op de klok gaf de Mercedes van Juncadella namelijk de geest. De onfortuinlijke Catalaan zag een podium in rook opgaan en maakte de weg vrij voor Wittmann. De BMW-man mocht samen met Auer en Lawson naar het podium, al maakten die heren het ook nog zeer spannend. Lawson wist het gat te dichten, maar een ultieme aanval voor de winst bleef uit. Auer mag zodoende zijn eerste DTM-zege van het seizoen bijschrijven, Lawson telt vooral zijn zegeningen en heeft zijn voorsprong in het kampioenschap uitgebouwd tot tien punten. Achter Wittmann completeerden Kelvin van der Linde en Albon de top-vijf.

