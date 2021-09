Auer schenkt Mercedes pole in prachtige DTM-kwalificatie Assen

Na een regelrecht spektakelstuk met allerlei plottwisten op zaterdag, maakt het DTM-circus zich zondag op voor de tweede krachtmeting in Drenthe. Met slechts negen punten verschil tussen de eerste vier in het kampioenschap stond de druk meteen vol op de ketel, des te meer omdat inhalen op het TT Circuit best een uitdaging is. Het maakte de kwalificatie van groot belang en verklaart meteen waarom iedereen er als de kippen bij was om een rondetijd te klokken.

Die eerste runs leverden een verrassende hoofdrolspeler op. Arjun Maini, die bij het grote publiek vooral bekend is van zijn boordradio's in de Formule 2, kwam bovendrijven met een 1.33.243 als toptijd. Hij posteerde Mercedes bovenaan de tijdenlijst en wist de racewinnaar van gisteren, Marc Wittmann, naar de tweede positie te verwijzen. Maximilian Bühk sloot aan als derde, voor Timo Glöck en de dit jaar zo onfortuinlijke Nico Müller. De Zwitser fungeerde vorig jaar nog als teamgenoot van Robin Frijns en deed tot het slotweekend mee voor de titel, maar dit jaar is het kommer en kwel voor de Audi-piloot.

De voornaamste afwezigen in dit hele verhaal? Juist, de Red Bull-Ferrari coureurs. Waar Liam Lawson op zaterdag constant vooraan te vinden was, opende hij een dag later nog voorzichtig met een negende plek in de eerste runs. Alexander Albon stond slechts één positie hoger, waardoor de Red Bull-protegés vol aan de bak moesten in de tweede en beslissende run. Albon lukte dit door het overschrijven van de track limits niet, maar Lawson leverde wel volgens de regels. De nieuwe kampioenschapsleider noteerde een 1.32.501 en wist daarmee alle belagers op minimaal twee tienden achterstand te zetten.

Van der Linde houdt titelkansen in leven, Auer slaat toe

Het leek een voorschot op pole, al helemaal toen Sophia Flörsch haar Audi in het grind parkeerde. De blondine scoorde zaterdag als eerste vrouw sinds 2012 DTM-punten, maar kende een beroerd begin van de zondag. In haar kielzog gold dat ook voor Abt-teamgenoot Kelvin van der Linde. Hij zit als enige Audi-coureur nog volop in de titelstrijd, maar wordt in Assen getroffen door de pechduivel. In de eerste race viel de safety car precies verkeerd en hetzelfde valt te zeggen van de schuiver van Flörsch. Kelvin van der Linde was namelijk zeer snel onder weg, maar moest zijn ronde afbreken door de rode vlag, veroorzaakt door Flörsch.

Het restant van slechts drie minuten bleek daardoor van levensbelang voor de titelkansen van Van der Linde. Bij de hervatting stond hij als 21ste man op de allerlaatste plek, maar hij wist het vege lijf meer dan behoorlijk te redden. Met zijn enige kans wist de Zuid-Afrikaan namelijk een vijfde tijd op de klokken te brengen. Hij hield zich keurig staande in een slotfase die met recht zenuwslopend kan worden genoemd. Zo bleek het stuivertje wisselen vooraan en verloor Lawson uiteindelijk zijn pole. Die eer was weggelegd voor Mercedes-coureur Lucas Auer, al waren de marges buitengewoon klein. Zo gaf Wittmann als tweede man slechts 0.073 toe en Lawson op P3 0.087 van een seconde. Albon worstelde opnieuw met de track limits in Assen, maar staat er als vierde wel prima bij voor de tweede race van het weekend.

DTM Assen - uitslag tweede kwalificatie