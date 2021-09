Wittmann wint spectaculaire race in Assen, Lawson nieuwe leider in DTM

Voor het derde jaar op rij strijkt het DTM-circus neer op het TT Circuit Assen. Waar het vorig jaar nog om Class One-bolides ging, kunnen fans ditmaal genieten van GT3-actie. Het goede nieuws daarvan is dat er beduidend meer merken van de partij zijn in de Drentse hoofdstad. Onder meer Ferrari is ingestapt en dat merk mocht met Red Bull-talent Liam Lawson de polesitter leveren. Waar teammaat Alexander Albon zijn kwalificatie vergooide door 'track limits', gaf Lawson geen krimp. Dat laatste gold ook bij het doven van de startlichten, al was dat niet bepaald positief. Toen de lichten uitgingen voor de rollende start, wachtte Lawson namelijk (te) lang met chaos en veel rondvliegende carbonstukken tot gevolg.

Doordat niemand Lawson passeerde - hetgeen door zijn langzame reactie was had gemogen - behield de Nieuw-Zeelander wel 'gewoon' de leiding op het TT Circuit. Achter zijn rug werden de tegenstrevers echter volledig verrast doordat Lawson niet op het gas ging, met meerdere touchés tot gevolg. In de tumultueuze openingsronde vonden Daniel Juncadella, Arjun Maini en Vicent Abril hun Waterloo, hetgeen een voorbode bleek van de bijltjesdag die zou volgen. Tussenkomst van de safety car was nodig, waarna Lawson een nieuwe kans kreeg bij de herstart. Ditmaal was de Red Bull-rijder wel wakker, al kon hij niet lang genieten van zijn leidende positie.

Het was te danken aan de grootste verrassing van dit weekend: gastrijder Mirko Bortolotti. De Italiaan heeft de Huracan GT3 mede ontwikkeld voor Lamborghini, maar maakte in Assen pas zijn debuut in de DTM. Zijn kwalificatie was al indrukwekkend te noemen, al was het vervolg op zaterdagmiddag dat nog meer. Bortolotti wist op te rukken naar P2 bij de start en liet er bij de herstart helemaal geen gras over groeien. Hij positioneerde zijn Lamborghini perfect op de Veenslag en stak de Ferrari van Lawson voorbij bij het aanremmen voor de Ruskenhoek. De gastrijder nam de touwtjes daarmee in handen, al deed het anderen nauwelijks pijn aangezien hij geen punten voor het kampioenschap kan scoren.

Het maakte dat Lawson nog altijd de beste papieren had, al zou dat verkeren bij de verplichte pitstops. De Red Bull-piloot kwam in ronde acht naar binnen voor ander rubber en vond tot zijn eigen verrassing Maximilian Götz voor zich bij het verlaten van de pitstraat. De Mercedes-coureur bleek spekkoper door eerder naar binnen te gaan en de undercut tot een succes te maken. Het bracht hem virtueel aan de leiding, voor Bortolotti en Lawson. Teamgenoot van laatstgenoemde was op dat moment al niet meer van de partij. Albon worstelde sinds de startchaos met schade aan zijn Ferrari en moest het bij de pitstop voor gezien houden.

Sterke Wittmann slaat toe na de laatste safety car

Het maakte de krachtmeting in Assen buitengewoon chaotisch en nog altijd had het aanwezige publiek de laatste plottwist niet gezien. Zo zorgde nota bene een losgekomen 'bollard' in de Geert Timmer-chicane voor de tweede safety car van de dag. Het deed Abt-coureurs Kelvin van der Linde en Mike Rockenfeller buitengewoon veel pijn, aangezien zij nog niet waren gestopt en de opgebouwde voorsprong in één klap zagen verdwijnen - tot woede van de teambaas. Voor de zege zou het duo geen rol meer spelen, hetgeen overigens voor alle Audi-coureurs gold.

De glansrol was daarentegen weggelegd een BMW-coureur, Marco Wittmann om precies te zijn. De Duitser bleek ontketend na de laatste herstart, verschalkte Lawson en herhaalde dat huzarenstukje niet veel later bij Götz. Ook Rockenfeller moest eraan geloven en dat maakte de weg vrij voor zijn tweede DTM-zege in Assen. Zelfs de wedstrijdleiding kon er geen stokje meer voor steken. De stewards gaven Wittmann in extremis nog een tijdstraf van vijf seconden voor zijn nogal hardhandige inhaalactie op Lawson, maar aan de meet bedroeg het verschil met zijn naaste belager acht tellen. Dat was overigens niet op Lawson, aangezien de F2-piloot nog werd voorbijgestoken door de sensationele Bortolotti. De gastrijder is daarmee de man van de dag, door een podiumplek te pakken bij zijn DTM-debuut. Lawson completeerde het podium en is bovendien de nieuwe leider in het kampioenschap. Iets verder naar achteren is er nog reden tot juichen voor Sophia Flörsch, die met P9 haar eerste DTM-punten mag bijschrijven.

DTM Assen - uitslag eerste race