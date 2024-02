Mercedes verschijnt in het nieuwe DTM-seizoen met nog maar vier fabrieksondersteunde GT3-wagens op de grid. Wel hebben ze bij de Duitse fabrikant alle drie pro-coureurs aan boord gehouden, bestaande uit negenvoudig racewinnaar Lucas Auer, winnaar van de race op de Nurburgring en Macau Maro Engel en voormalig deelnemer van de GT World Challenge Luca Stolz. Het team wordt aangevuld met de 26-jarige Arjun Maini, die binnen Mercedes recent is gepromoveerd tot de ‘Performance’-rijderstatus.

De twee coureurs die hierdoor buiten de boot vallen zijn David Schumacher en Jusuf Owega, hoewel van beide heren wordt verwacht dat ze in andere raceseries uit zullen komen voor het automerk uit Stuttgart. Van Schumacher, zoon van de voormalige Formule 1- en DTM-coureur Ralf, werd al langer verwacht dat hij zijn stoeltje na twee teleurstellende seizoenen zou kwijtraken. De Duitser scoorde in zijn tijd in de DTM slechts een keer punten. Ook is de Formule 3-racewinnaar meerdere keren onder vuur komen te liggen vanwege zijn gevaarlijk rijgedrag, waar andere coureurs zich aan stoorden.

Owega had daarentegen een redelijk succesvol rookieseizoen in de DTM. De pas 20 jaar oude coureur scoorde in de helft van de races punten, en sloot het seizoen af op de P22. Er was binnen Mercedes echter geen ruimte voor een vijfde coureur, omdat het derde Mercedes-team Landgraf al na een jaar de stekker uit het DTM-project trekt. Hierdoor blijven alleen HRT en Winward over. Engel stapt door het vertrek van Landgraf over naar Winward en neemt daar het stoeltje van Schumacher over. Engel rijdt het komende seizoen naast 2022 runner-up Auer, terwijl Stolz en Maini de kleuren van Haupt Racing Team verdedigen.

Met slechts vier auto’s wordt het Duitse automerk in de DTM een stuk minder gerepresenteerd dan voorgaande jaren. Na de overstap naar GT3-auto’s in 2021 kwam Mercedes terug in de Duitse raceklasse, waarbij ze fabrieksondersteuning aan zeven deelnemende auto’s leverden. Destijds was Mercedes het grootste automerk op de grid, dat zelfs uitbreidde tot negen wagens voor het raceweekend op de Nurburgring. De jaren erna werd het merk verdedigd door een zestal Mercedes AMG GT3 Evo’s.

Dat de Silberpfeile er nu voor kiezen om met slechts vier auto’s in de DTM uit te komen, heeft vooral te maken met de budgettaire wijzigingen van het merk. “De Mercedes AMG GT3 is een hele competitieve auto als je kijkt naar onze internationale prestaties”, vertelt Stefan Wendl, hoofd van het Mercedes-AMG Customer Racing-programma. “In het afgelopen DTM-seizoen waren we niet in staat om het potentieel te bereiken dat nodig is om te vechten voor de titel. Gedurende de winter hebben we de juiste koers voor 2024 bepaald en hebben we ons ideaal gepositioneerd met onze line-up van twee Performance Teams en vier Performance Drivers. Mijn oprechte dank gaat uit naar Klaus Landgraf en zijn hele team voor het afgelopen seizoen. We zullen op strategische wijze een andere taak voor het Mercedes-AMG Team Landgraf uitkiezen, wat op een later moment bekend wordt gemaakt.”

Mercedes sloot als fabrikant het 2023-seizoen af met slechts een overwinning op de Sachsenring. Stolz nam de beker mee naar huis en was uiteindelijk de hoogst gepositioneerde Mercedes-rijder in het eindklassement, op een zesde plaats. Het jaar ervoor was het Duitse merk wel een stuk succesvoller. Auer eindigde op de tweede plek in het kampioenschap en kwam slechts twaalf punten tekort op BMW-coureur Sheldon van der Linde.