Ellis vervangt Auer in team Catsburg tijdens 12 uur van Bathurst

Craft-Bamboo Racing had Auer samen met Daniel Juncadella en Nicky Catsburg vastgelegd voor de openingswedstrijd van de Intercontinental GT Challenge op Mount Panorama. De Oostenrijker ging in de eerste vrije training voor de 24 uur van Daytona echter hard van de baan. Hij brak daarbij meerdere rugwervels en is opgenomen in het Halifax-ziekenhuis van Daytona.

Daardoor moest Craft-Bamboo op korte termijn een vervanger vinden voor Bathurst. De Zwitserse Mercedes-fabrieksrijder Ellis werd uiteindelijk bereid gevonden om naar Down Under te reizen. “Philip Ellis is de vervanger van Lucas Auer in de #77 Mercedes AMG Team Craft-Bamboo inschrijving voor de 12 uur van Bathurst van aankomend weekend”, schreef het team op Twitter. “We wensen Luggi [Lucas Auer] een spoedig herstel toe.”

Mercedes is sterk vertegenwoordigd in de 12 uur van Bathurst. Naast Ellis en Juncadella gaan ook Daytona-winnaars Maro Engel en Jules Gounon naar de Australische enduro.

De 12 uur van Bathurst begint aankomende vrijdag met de trainingen. De race begint zaterdagavond om 19.45 uur Nederlandse tijd en finisht de volgende ochtend om 7.45 uur onze tijd.