Red Bull-talent Lawson maakt indruk tijdens DTM-weekend in Assen

Waar Alexander Albon in de paddock van het TT Circuit Assen op de meeste aandacht kan rekenen, is Liam Lawson dit jaar dé blikvanger op het asfalt bij het door Red Bull gesteunde team. De Nieuw-Zeelander combineert het Duitse kampioenschap met de Formule 2 en vindt zichzelf met nog twee weekenden te gaan pardoes aan de leiding in de DTM. Lawson kan snel schakelen tussen beide klassen, die een compleet andere rijstijl vergen, en geeft zijn visitekaartje meer dan af door het veld als jongste deelnemer aan te voeren.

Met nog twee DTM-weekenden voor de boeg is Lawson 'the man to beat'. "Ja, als je kijkt naar de punten, dan is dit natuurlijk een erg goed weekend voor mij geweest. Het is erg positief dat we de leiding nu in handen hebben in deze beslissende fase. We hebben vooral gemaximaliseerd op circuits die goed bij onze Ferrari passen. Nu krijgen we jammer genoeg enkele circuits voorgeschoteld die niet zo goed zijn voor onze auto en die ik ook minder goed ken. De Norisring ben ik sowieso nog nooit geweest, al ziet het er op de beelden wel episch uit", rekent Lawson zich nog niet rijk in de titelstrijd. Concurrenten zien overigens een andere reden voor het sterke optreden van de Red Bull-Ferrari's. Zo is men bij onder meer Audi Abt van mening dat Ferrari wordt voorgetrokken bij de in DTM zeer belangrijke balance of performance.

Lawson ziet echter geen probleem en telt vooral zijn zegeningen. "Ik zat vandaag echt in een goede 'zone'. Dat gebeurt je niet vaak als coureur, maar vandaag zat ik er lekker goed in en kon ik zeker negentig procent van de race volop pushen. Ik heb aan het einde ook nog alles gegeven om Auer te pakken voor de zege, maar toen ik dichterbij kwam, kon ik niet veel meer uitrichten. Hij heeft geen enkele fout gemaakt en mij geen kans gegeven om toe te slaan. Dit was alles wat ik had en misschien nog wel iets meer dan dat als je naar de track limits kijkt... De overwinning zat er niet in, zo eerlijk moet je zijn, maar ik ben nog steeds erg blij met deze punten. Het is ook behoorlijk speciaal om vier podia in twee raceweekenden te scoren", duidt hij op zijn eerdere successen in het Oostenrijkse Spielberg. In Assen is hij opnieuw de man van het weekend gebleken en heeft hij zijn visitekaartje meer dan afgegeven.