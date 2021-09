Chaos bij DTM-start in Assen: "Zijn aan massale crash ontsnapt"

De DTM kent dit jaar een rollende start en die is in Assen goed gebleken voor chaos. Daniel Juncadella, Arjun Maini en Vincent Abril waren na de eerste ronde al klaar en de anderen zagen vele carbonstukken in de rondte vliegen. Tussenkomst van de safety car was noodzakelijk, hetgeen een voorbode bleek van een bewogen wedstrijd. Bij de startprocedure werd Liam Lawson als schuldige aangewezen. Hij zou het tempo te laat te hebben opgevoerd, al ziet het Red Bull-talent dat zelf anders. "Ik ging behoorlijk laat aan ja, maar er is ons voor de race nog verteld dat we de snelheid bij het naderen moeten beperken tot 60 kilometer per uur."

"Precies dat heb ik gedaan. Ik kan als leider beslissen waar ik ga en koos er inderdaad voor om laat op het gas te gaan. Maar goed, ik zat nog wel binnen de zogenaamde starting corridor." Met die laatste woorden duidt Lawson op de ruimte tussen de startrijen tien en één, waarbinnen de leider zelf een punt mag kiezen om te gaan. "In dat opzicht heb ik niets verkeerd gedaan. Deze aanpak leverde mij meteen een mooie voorsprong op, dus er lijkt me niet zoveel mis mee. Vaak zie je dat mensen relatief vroeg aangaan, maar juist daardoor wilde ik variëren."

Ontsnapt aan startcrash, regels moeten anders

Het is vergelijkbaar met wat Valtteri Bottas vorig jaar deed op het circuit van Mugello. De Mercedes-coureur ging eveneens laat op het gas, waarbij er achterin het veld een zware crash ontstond doordat coureurs anticipeerden. De DTM ontsnapte zaterdag aan zo'n heftige klap, al had het volgens racewinnaar Marco Wittmann niet veel gescheeld. "Ik moet de videobeelden nog terugzien, maar op een gegeven moment moest ik echt vol in de remmen. Anders was ik voor Liam gekomen en had ik een valse start aan mijn broek gekregen. De andere coureurs waren nogal verrast. Zo werd ik vol van achteren aangereden door Maxi Götz, die ook een fout maakte. Hij anticipeerde in plaats van te kijken naar wat er gebeurde en ramde mij vol. Ik heb nog mazzel gehad dat ik mijn auto recht kon houden, want dit was behoorlijk gevaarlijk. We mogen ons sowieso gelukkig prijzen dat we vandaag geen grote startcrash hebben gezien."

Met de huidige regels valt echter niet uit te sluiten dat zo'n startcrash binnen afzienbare tijd wel volgt. Het maakt dat onder meer voormalig Formule 1-coureur Christian Klien pleit voor een verandering. "De race directors zeiden 'rijd zestig kilometers per uur tot de starting corridor'. Liam heeft die regels keurig gevolgd, maar precies dit is de consequentie van de huidige regels. Het is net als op de snelweg, je krijgt een soort accordeoneffect en dan knallen we allemaal bovenop elkaar...", aldus de Oostenrijker in gesprek met Motorsport.com Nederland. "Het zou veel beter zijn als we de snelheid waarmee we aankomen verhogen, met zestig kilometer per uur krijg je namelijk iedere keer chaos. Als je de snelheid opvoert tot honderd kilometer, dan creëer je automatisch grotere gaten tussen de auto's. Nu komt het veld zo dicht op elkaar dat je geen enkel idee hebt wat er gebeurt en alleen maar de achtervleugel van de coureur voor je ziet. Je kunt dan alleen maar reageren en dat maakt de startprocedure niet ideaal."

Onvrede bij Audi Abt over timing van safety car

Na de eerste ronde bleek het nog niet gedaan met de chaos in Assen. Later moest de safety car nogmaals in actie komen, maar dan doordat een metalen onderdeel van een 'bollard' op het circuit was beland. Het ging om de rode paaltjes aan de binnenkant van de Geert Timmer-bocht die de 'track limits' moeten benadrukken, maar door coureurs om de haverklap kapot worden gereden. De wedstrijdleiding achtte een safety car noodzakelijk om de rommel op te ruimen, tot ongenoegen van Abt-teambaas Thomas Biermaier. Zijn Audi-formatie probeerde zaterdag een alternatieve strategie door Kelvin van der Linde en Mike Rockenfeller pas laat de verplichte pitstop te laten maken en kreeg de deksel op de neus.

De opgebouwde voorsprong had genoeg moeten zijn voor het podium, maar door de safety car was die voorsprong ineens weg en bleek de pitstop die volgde pijnlijk. "Dat heeft onze race vandaag gewoon verknald. We zijn erg teleurgesteld en ook wel verbaasd. Normaal krijgen teams altijd een waarschuwing als er rommel op de baan ligt en geeft dat je de kans om een pitstop te maken. Maar nu kwamen ze ineens met die safety car voor de dag", legt de teambaas aan Motorsport.com Nederland uit. Gevraagd wat een betere oplossing zou zijn, reageert Biermaier: "De emotie zit natuurlijk hoog bij mij, dus ik moet niet al te hard oordelen. Maar in de Formule 1 hebben ze bijvoorbeeld een Virtual Safety Car en dat lijkt goed te werken. Zoiets lijkt me voor de DTM ook goed, al moet er in ieder geval wel een waarschuwing zijn voor teams. Op deze manier beslist het de race en dat lijkt me niet de bedoeling."

Video: Bekijk hier de hoogtepunten van de eerste DTM-race in Assen