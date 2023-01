Morad vervangt Auer bij Winward, Dontje positief over kansen

Afgelopen donderdag ging Lucas Auer, de teamgenoot van Indy Dontje bij het Winward-team dat uitkomt in de 24 uur van Daytona, hard van de baan in de eerste training in het raceweekend van de Rolex 24. Auer moest uit de GTD-bolide verwijderd worden en in het ziekenhuis werd een gebroken rug geconstateerd. Het was einde weekend voor de Oostenrijker, die overigens wel altijd bij kennis is geweest.

Het team van Winward heeft inmiddels bekendgemaakt wie Auer gaat vervangen. Daniel Morad reed al in het GT4-programma op Daytona, en nu mag hij in actie komen in de hoofdrace. Hij wordt dus de teamgenoot van Indy Dontje. Volgens de Nederlander doet zijn team nog steeds mee voor de overwinning, ondanks dat het bijna alle trainingen van dit weekend miste en er een nieuw chassis moest komen. “We hebben alle ingrediënten om de race te winnen. Het team is gemotiveerd. Het is natuurlijk heel jammer wat er is gebeurd. We hebben met de coureurs, monteurs en de hele crew samengezeten, en iedereen was positief. We zijn klaar voor de race, al hebben we iets minder tijd gehad om te trainen.”

Die auto is vrijdag aangekomen. Dontje hoopte erop om nog meters te kunnen maken met de nieuwe Mercedes, maar dat is er niet meer van gekomen. Daarnaast moet de #57 natuurlijk achteraan starten. Dat is volgens de 30-jarige rijder vervelend, maar niet het einde van de wereld. “24 uur is lang, er kan een hoop gebeuren. In 2021 startten we als vijfde en toen wonnen we de wedstrijd. Het natuurlijk jammer, het is altijd fijn om vooraan te starten. Dan heb je het minste risico om betrokken te raken bij een ongeluk. Maar het is verder niet erg.”

De 24 uur van Daytona start zaterdagavond om 19.40 uur Nederlandse tijd, en exact een etmaal later weten we welk teams de zege pakken in de verschillende klassen.