AF Corse runt de fabrieks-Ferrari’s in de langeafstandsracerij. De Italiaanse formatie heeft bekendgemaakt dat Robert Kubica het team in 2024 komt versterken. Er is echter niet bekendgemaakt wat het programma van de Pool precies wordt. Het ziet ernaar uit dat hij deel gaat uitmaken van de line-up van de derde 499P, die als klantenteam ingezet moet worden.

De regels van het FIA World Endurance Championship schrijven voor dat fabrieksteams slechts twee bolides voor het gehele seizoen kunnen inschrijven in de Hypercar-klasse. Extra bolides kunnen enkel via een klantenteam punten scoren voor de FIA World Cup. Ferrari sportscar-baas Antonello Coletta liet eerder al weten dat het legendarische merk de ambitie heeft om een derde wagen onder te brengen bij een externe partner.

In een kort statement maakte AF Corse bekend dat er “in de komende weken” meer duidelijkheid komt over de samenwerking met Kubica. De Pool heeft er nooit een geheim van gemaakt graag te willen promoveren naar de Hypercar-klasse, nadat hij de voorbije drie seizoenen heel wat successen boekte in de LMP2. Eerder was hij al in gesprek met Jota over een plekje in een van de Porsche 963 LMDh’s.