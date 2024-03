Porsche 1-2-3 in Qatar na drama voor Peugeot, De Vries zesde

Op het Losail International Circuit was het de #5 Porsche Penske 963 LMDh die van pole mocht starten, gevolgd door de #7 Toyota van Nyck de Vries, Mike Conway en Kamui Kobayashi. De race in Qatar was het startschot van een veelbelovend seizoen, met maar liefst negentien Hypercars en achttien LMGT3's - de nieuwe klasse - aan de start van de race die over een afstand van 1812 kilometer, of 335 ronden, verreden werd.

De beste start was voor de #6 Porsche, die de leiding overnam met Laurens Vanthoor achter het stuur. Er lonkte echter wat hoop voor Peugeot, dat een moeizaam 2023 achter zich hoopte te laten en met Nico Müller zelfs enkele ronden aan de leiding ging in het Hypercarveld. Na een fout kon Porsche weer de leiding overnemen, waarna de #6 langzaamaan een voorsprong opbouwde op de #93 Peugeot.

Ferrari leek een goede kanshebber op de zege, maar die konden de twee fabrieksteams al snel uit het hoofd zetten. De #50 kreeg een drive through-penalty omdat Nicklas Nielsen over de witte lijn reed bij het inrijden van de pitstraat, en liep dus een grote achterstand op. De zusterbolide kende een opvallendere reden voor tijdsverlies: James Calado verloor richting de laatste bocht zijn gehele achterkant van de Ferrari 499P na contact met de #59 United Autosports McLaren 720S GT3 en kon dus meteen de pitstraat opzoeken. Calado kreeg later ook nog een drive through omdat hij Julien Andlauer in de Proton Porsche in de ogen van de wedstrijdleiding te veel richting de muur op start-finish had geduwd.

De #6 Porsche Penske van Vanthoor, Kevin Estre en André Lotterer was in de race niet van plan om de leiding af te staan. Na het heroveren van de leiding reden zij weg en kon niemand hen van de zege afhouden na 335 ronden racen - ook niet een extra, ongeplande pitstop vanwege een ontbrekend nummerbord op de zijkant van de auto. Voor Porsche was het een historische dag, want het is de eerste zege in de topklasse van het WEC sinds 2017, toen nog met de LMP1 geracet werd. Het feest werd uiteindelijk nog groter, al was dat niet helemaal zoals verwacht. Met nog twee ronden te gaan leek Peugeot op weg naar de tweede plaats, een resultaat dat de Franse renstal goed kon gebruiken. Echter viel de #93 9X8 met twee ronden te gaan stil op de baan, waardoor Callum Ilott in de #12 Porsche JOTA de tweede plaats overnam. Hij werd gevolgd door Matt Campbell in de #5 Porsche Penske. Die twee leken met elkaar om de laatste podiumplek te vechten maar door het wegvallen van de Peugeot was het dus om P2.

Ook de #2 Cadillac Racing, #83 AF Corse van onder meer Robert Kubica, en de #7 Toyota van Nyck de Vries haalden de Peugeot nog voor het vallen van de vlag in om achter de drie podiumgangers te finishen. Voor Toyota was het een race om te vergeten, aangezien het na jaren van dominantie nu niet verder kwam dan de zesde en tiende plaats. Nielsen bracht de #50 Ferrari als achtste over de streep, gevolgd door de eerste van de twee Alpine's. Dat team was naast BMW, Lamborghini en Isotta Fraschini een van de debutanten in de Hypercars. Voor hen was het ook geen geweldige race, al was het vooral een eerste kennismaking en draaide het om leren. Isotta viel vroegtijdig uit door problemen, Lamborghini eindigde met de enige SC63 op de vijftiende plaats. Robin Frijns werd twaalfde in de #20 BMW M Team WRT.

Dubbelfeest Porsche

Het feest hield voor Porsche niet op bij de Hypercars, want in de LMGT3-klasse zegevierde Manthey Pure Rxcing in de 1812 kilometer van Qatar. Klaus Bachler, Joel Sturm en Aliaksandr Malykhin gingen voor het grootste deel van de race aan de leiding in de #92 Porsche 911 GT3. Uiteindelijk kwamen ze met een relatief kleine voorsprong van 4,8 seconden ten opzichte van de #27 Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3 over de streep. In de beginfase van de race was de #81 TF Sport Corvette Z06 GT3 met Tom van Rompuy aan de leiding te vinden, maar in ronde 177 hield het op: zij vielen uit vanwege elektronische problemen. De laatste podiumplek ging naar de #777 D'Station Aston Martin met Marco Sorensen achter het stuur in de laatste stint.

MotoGP-legende Valentino Rossi greep daardoor naast een podiumplek bij zijn debuut in het WEC. 'The Doctor', die de #46 BMW M4 GT3 deelde met Maxime Martin en Ahmad Al Harthy, moest genoegen nemen met de vierde plaats. Voor Morris Schuring verliep het WEC-debuut wat minder goed. De Nederlander eindigde op de vijftiende plaats in de klasse in de #92 Porsche Manthey EMA.

De volgende ronde in het WEC is de 6 uur van Imola op 21 april.

Uitslag WEC 1812 Kilometer van Qatar