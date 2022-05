Nakagami voert tijdenlijst aan in eerste MotoGP-training Italië

Onder uitstekende weersomstandigheden was Takaaki Nakagami veruit het snelst. Met nog tien minuten te gaan stond hij bovenaan met 1.47.040. De Japanner in dienst van LCR Honda wist vervolgens dankzij een verse medium achterband de beste chrono aan te scherpen tot 1.46.662. Daarmee zat hij nog wel ver van het baanrecord van Mugello: 1.45.187.

Aleix Espargaro van Aprilia en Ducati's Francesco Bagnaia moesten vier tienden toegeven en eindigden op de tweede en derde positie. Alex Rins (Suzuki) sloot de eerste oefenritten af op de vierde plek, voor Le Mans-winnaar Enea Bastianini, Maverick Vinales (Aprilia) en Jack Miller (Ducati).

Dit weekend is Ducati-testpiloot Michele Pirro weer eens van de partij als gastrijder. De Italiaan die Mugello als geen ander kent, voerde in de openingsfase de tijdenlijst aan. Ook Rins en Aprilia-rijders Aleix Espargaro en Vinales stonden in het eerste deel van de sessie even bovenaan. Aprilia heeft een nieuw motorblok meegenomen naar Mugello en liet vrijdagochtend met testcoureur Lorenzo Savadori ook een F1-achtige vleugel zien. Espargaro zal waarschijnlijk in de tweede training eveneens het nieuwe blok gaan gebruiken, zo liet de Spanjaard donderdag weten.

Bagnaia was halverwege ook even het snelst, met 1.47.070, een tijd die door Espargaro werd geëvenaard.

Achter Pol Espargaro en Johann Zarco maakte Luca Marini de top-tien compleet. Kampioenschapsleider Fabio Quartararo kwam ondanks wat aerodynamische updates voor zijn Yamaha niet verder dan de elfde plaats, op zeven tienden van Nakagami. Pirro werd twaalfde, Marc Marquez was met zijn Honda slechts negentiende.

Uitslag: Vrije Training 1, MotoGP Grand Prix van Italië 2022