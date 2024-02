Het LCR-team doet sinds 2006 mee in de MotoGP en rijdt vanaf het eerste moment op klanten-Honda's. Waar de Japanse motor in het begin van de samenwerking nog competitief was, is het tijdens de afgelopen jaren wel een ander verhaal. Ondanks dat Álex Rins vorig jaar nog de Grand Prix van Amerika wist te winnen, waren de motoren niet snel genoeg en eindigde Honda op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Het had volgens LCR-teambaas Lucio Cecchinello niet veel gescheeld of de Japanners waren gestopt met het MotoGP-project.

"Na alle tegenvallende resultaten van vorig jaar bereikte Honda een punt waarop ze een keuze moesten maken. Of meer investeren in het MotoGP-project, of de sport verlaten", onthult de voormalig coureur in gesprek met Motorsport.com. "Honda besloot om te blijven, want de motorsport zit in hun DNA. Het maakt daarin niet uit dat ze nu ook raketten bouwen die naar de maan gaan."

Toen eenmaal de keuze was gemaakt om in de MotoGP te blijven, is men bij Honda hard aan de slag gegaan om een competitievere motor te bouwen. Cecchinello ziet positieve signalen. "Er zijn veel meer Honda-mensen bij het project betrokken. De president van Honda maakt ook duidelijk dat we weer terug naar de competitieve tijden moeten gaan", legt de Italiaan uit. "Dat begint met bereidheid en met het beschikbaar stellen van meer financiële middelen."

Veel veranderingen in management HRC

Honda heeft in de zoektocht naar verbeteringen ook het management grotendeels overhoop gehaald. Technisch directeur Takeo Yokoyama werd vervangen door de van Suzuki overgekomen Ken Kawauchi en de leiding van het MotoGP-project is van Shinichi Kokubu overgegaan naar Shin Sato. In april wordt ook algemeen directeur van HRC Tetsuhiro Kuwata bedankt voor bewezen diensten en gaat aan de slag bij de auto-afdeling van Honda. Taichi Honda volgt hem op. Voor Honda zijn dit belangrijke wisselingen, want met het nieuwe management denkt men de top weer te kunnen bestormen. Een van de eerste koerswijzigingen zit hem in de ontwikkeling van de motor, iets wat Cecchinello ook opmerkt.

"Tot nu toe werden de eerste analyses van de onderdelen door de testcoureurs gedaan, waarna het officiële fabrieksteam ze kregen. Als zij ze goed vonden kregen wij ze pas, en dan moesten ze ook nog beschikbaar zijn", verklaart de LCR-topman. "Nu doen de testcoureurs de eerste analyse en dan krijgen alle vier de coureurs de onderdelen. HRC krijgt dan de data van vier coureurs, dat is veel efficiënter." Tijdens de tests in Sepang en Qatar zagen we al dat de garages van het fabrieksteam en LCR met elkaar in verbinding stonden.