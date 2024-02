Foto's: De vernieuwde LCR Honda-livery's vanuit alle hoeken

Donderdagochtend was het de beurt aan LCR Honda om de livery's voor het MotoGP-seizoen 2024 te onthullen. De Monegaskische renstal van teambaas Lucio Cecchinello presenteerde twee verschillende kleurstellingen, eentje voor Johann Zarco en de andere voor Takaaki Nakagami. De Fransman is dit seizoen te herkennen aan een overwegend witte Honda RC213V met groene en rode strepen, een verwijzing naar zijn titelsponsor Castrol. Nakagami kan intussen opnieuw rekenen op de steun van de Japanse oliemaatschappij Idemitsu, waardoor zijn motorfiets opnieuw overwegend wit met rood is, aangevuld met zwarte vlakken en enkele gouden accenten.

LCR Honda kende een lastig jaar in 2023, ondanks dat Alex Rins in de Verenigde Staten een knappe Grand Prix-zege pakte. De Spanjaard stond echter ook een groot deel van het seizoen langs de kant met een zware blessure. Voor 2024 heeft hij de overstap gemaakt naar het fabrieksteam van Yamaha en de vrijgekomen plek wordt dit jaar ingevuld door Johann Zarco. De Fransman reed de afgelopen vier seizoenen voor Pramac Ducati en bij dat Italiaanse team behaalde hij in 2023 in Australië zijn eerste MotoGP-zege. Hij komt bij LCR Honda aan de zijde van Takaaki Nakagami te rijden. De Japanner staat aan de vooravond van zijn zevende MotoGP-seizoen en iedere keer stond hij ook namens zijn huidige werkgever aan de start.

Nakagami en Zarco testen op 19 en 20 februari met hun nieuwe Honda RC213V op Lusail International Circuit, waar op 10 maart met de Grand Prix van Qatar ook de eerste race van 2024 wordt verreden.