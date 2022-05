Espargaro nipt voor Bagnaia in tweede MotoGP-training GP Italië

Onder de Toscaanse zon duurde het niet lang voordat de toptijd van Takaaki Nakagami uit de eerste oefensessie eraan ging. Johann Zarco stuurde de Ducati van Pramac Racing voorzien van mediumbanden, in zijn derde omloop naar 1.46.381. Daarmee was hij drie tienden rapper dan de Japanner. Na tien minuten hadden vijf coureurs een tijd onder de 1.47 geklokt, waar dit in de eerste training alleen Nakagami was gelukt. Op ruim drie tienden van Zarco volgden Enea Bastianini, Francesco Bagnaia, Aleix Espargaro en Alex Rins. Nakagami zelf wist nog niet bij zijn VT1-tijd te komen. Hij bleef in de openingsfase steken op 1.47.259.

Richting het halfwegpunt voerde Bagnaia het tempo op. De fabrieksrijder van Ducati verkleinde het gat naar Zarco naar 0.157 dankzij een 1.46.538. Ook Zarco probeerde wat tijdwinst te boeken, maar ging met nog achttien minuten te gaan onderuit in bocht 4. Zijn duikeling in het grind zorgde voor een rode vlag. Dit gaf de baancommissarissen de gelegenheid om de kiezels op het circuit op te ruimen. Zarco bleef bij zijn val ongedeerd.

De rommel was binnen een paar minuten opgeruimd en om 14.43 uur lokale tijd werd de sessie hervat. Kort daarop kwam Alex Rins ten val bij het remmen voor bocht 4. Ook bij de Suzuki-coureur bleef het bij wat kleerscheuren.

Met vier minuten op de klok, stoof Bagnaia naar de eerste plaats met de eerste 1.45-tijd van het weekend: 1.45.940. De Italiaan ging vervolgens rechtdoor het grind in bij bocht 1. Ondertussen steeg teamgenoot Jack Miller naar de tweede plaats. Aleix Espargaro nam het stokje over met 1.45.891. Die chrono, 0.049 rapper dan Bagnaia maar zeven tienden langzamer dan de snelste MotoGP-tijd ooit op Mugello, werd niet meer verbeterd.

Achter Espargaro en Bagnaia eindigde Miller op de derde plaats. De top-vijf werd volgemaakt door nog eens twee Ducati's, die van Zarco en VR46-rijder Luca Marini. Zarco ging in de laatste minuut ten tweede maal onderuit, nu in bocht 12. Wederom bleef het bij wat blikschade. Ook Espargaro ging in de slotfase een keer door het grind, opnieuw was de plaats van handeling bocht 4, maar wist overeind te blijven.

Bastianini -wederom een Ducati - sloot af op de zesde plaats, voor Brad Binder (KTM), VR46-man Marco Bezzecchi, kampioenschapsleider Fabio Quartararo en Pol Espargaro van het Honda-fabrieksteam. Marc Marquez kwam niet verder dan de twaalfde plek. De Suzuki's moesten het doen met de dertiende (Alex Rins) en negentiende plaats (Joan Mir). Voor Franco Morbidelli zat er met de fabrieks-Yamaha niet meer in dan P20.

De derde vrije training begint zaterdagochtend om 9.55 uur.

Uitslag: Vrije Training 2, MotoGP Grand Prix van Italië 2022