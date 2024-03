Honda-rijders voorzichtig voor MotoGP-race Qatar: "Top-tien mogelijk"

De afgelopen twee MotoGP-seizoenen eindigde Honda als laatste in het kampioenschap voor constructeurs. De RC213V kwam behoorlijk tekort op met name de motorfietsen van Ducati, KTM en Aprilia en dus werd er deze winter hard gewerkt aan verbeteringen. Het uiterlijk van de machine is behoorlijk veranderd, maar tijdens de wintertest in Qatar gaf het merk toch behoorlijk toe op de snelsten. Johann Zarco, de nieuwe rijder van LCR Honda, is in de aanloop naar de seizoensopening in Qatar dan ook voorzichtig met zijn verwachtingen.

"Ik ben enorm gemotiveerd, want het gevoel op de motor is best goed en ik denk dat we dingen kunnen presteren met de motor die ik tijdens de test nog niet heb laten zien", vertelt Zarco in Lusail. "Aan het einde van de test had ik een crash, maar ik probeerde op verschillende punten echt te pushen en maakte een foutje. Ik ga proberen deze goede snelheid terug te vinden en ik weet zeker dat ik daarmee dicht bij de top-tien kan komen. Dat is een mooie doelstelling voor ons om een basis te leggen en ik weet zeker dat het mogelijk is. Als rijder moet je dan wel goed werk verrichten. Het is mijn persoonlijke doel om dit goede gevoel te krijgen."

Fabrieksrijder Joan Mir, die aan zijn tweede seizoen bij Repsol Honda begint, sluit zich bij daarbij aan. "Als we hier bij de eerste race in de top-tien eindigen, ben ik heel blij", zegt de Spanjaard, die aangeeft dat Lusail International Circuit geen ideaal circuit is voor de Honda. "In Portimão, dat beter is voor onze motorfiets, denk ik dat we iets verder naar voren kunnen staan. In het eerste deel van het seizoen moeten we proberen geen vertrouwen te verliezen en een goede stap voorwaarts te zetten. Vorig jaar lukte dat niet, maar gingen we juist achteruit."

Nog altijd gebrek aan grip aan achterkant

Mir krijgt dit jaar bij Honda gezelschap van Luca Marini, die is overgekomen van VR46 Ducati. De Italiaan streed in 2023 nog enkele malen om het podium, maar voor de openingsrace in Qatar durft hij geen verwachtingen uit te spreken. "We gaan het dit weekend merken. We moeten afwachten, want aan het einde van de test waren we met alle vier de Honda's niet zo sterk en snel", stelt Marini, die zich ook aansluit bij de bevindingen van Mir. "Dit is een circuit dat niet perfect is voor ons, maar ik denk dat we iets meer potentie hebben dan we in de test hebben laten zien. Het is nu onmogelijk te zeggen, ook omdat we niet weten hoe hard anderen gepusht hebben in de test en welke banden en hoeveel brandstof ze gebruikt hebben. We moeten afwachten."

Marini benadrukt dat de Honda RC213V momenteel vooral nog grip aan de achterkant mist. Dat geldt bij het insturen van de bocht, midden in de bocht en bij het accelereren na bochten. LCR-rijder Takaaki Nakagami bevestigt dat dit nog altijd het grootste probleem is bij Honda. "We missen nog steeds maximale grip, grip in de bochten en tractie. Ik weet niet hoeveel we het kunnen verbeteren, maar het gevoel is nog hetzelfde", legt hij uit. "Iedere test verbeteren we het gevoel aan de voorkant, het remmen en het sturen. De voorkant wordt beter en beter, maar de achterkant wordt niet zoveel verbeterd als de voorkant."