Aprilia en RNF bevestigen samenwerking in 2023 en 2024

Motorsport.com had al vernomen dat beide partijen graag tot een akkoord zouden willen komen. Naast de deal voor twee jaar hebben Aprilia en RNF in Mugello een optie afgesproken voor 2025 en 2026. RNF, dat met WithU een Italiaans bedrijf als hoofdsponsor heeft, wordt straks het eerste satelietteam van Aprilia. Een onderdeel van de overeenkomst is dat de fabriek uit Noale gaat investeren in het trainen van onder meer mecaniciens, techneuten en rijders.

RNF onder leiding van Razlan Razali is voortgekomen uit het Petronas Sepang Racing Team (SRT) en dient momenteel een eenjarig contract met Yamaha uit. RNF en Yamaha wilden in Le Mans praten over een voortzetting, maar Razali vroeg om daarmee te wachten tot Mugello, waar dit weekend de Italiaanse Grand Prix wordt verreden.

Razali zou naar verluidt niet blij zijn met de manier waarop zijn team wordt behandeld door Yamaha, zeker wat betreft het geld dat betaald moet worden om over motoren te beschikken. Het zou om een veel hoger bedrag gaan dan dat Aprilia en Ducati willen hebben. Het is nu de vraag wat Yamaha, dat RNF als enige klantenteam heeft, straks gaat doen. Gaat de Japanse firma verder met alleen een fabrieksstal? Of komt er weer een Yamaha-team bij?

Aprilia dacht al een tijdje na over een satellietteam, maar daar was het tot op heden nog niet van gekomen door het ontbreken van een goede infrastructuur en een tekort aan aanbiedingen. Een paar weken geleden zei Massimo Rivola, CEO van Aprilia Racing, tegen Autosport dat de wens er nog steeds was. "Als we interessante aanbiedingen krijgen waarmee ons project kan groeien, gaan we het bekijken."

"Ik ben blij dat ik een overeenstemming met RNF Racing bekend kan maken", aldus Rivola in Mugello. "We hebben altijd geredeneerd in kleine stappen en we willen graag laten zien hoe competitief onze RS-GP is. Het is een logische volgende stap bij onze reis om twee extra motoren op de baan te hebben."

Als een van de piloten van RNF in 2023 zou Celestino Vietti, de huidige leider in het Moto2-kampioenschap, in beeld zijn.