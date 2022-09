De overgang van Joan Mir naar Honda was lange tijd door onzekerheid omgeven. Het leek zeker dat de rijder na het vertrek van Suzuki uit de MotoGP de stap zou maken naar de andere Japanse fabrikant, maar het duurde tot begin september voordat het nieuws daadwerkelijk naar buiten kwam. Naar verluidt werd er nogal gesteggeld over de financiën en andere details, Mir maakte intussen geen reclame voor zichzelf door de teleurstellende prestaties en een flinke blessure na een val in de Grand Prix van Oostenrijk.

In Aragon keerde Mir terug in de MotoGP en sprak hij voor het eerst over zijn overstap naar Honda. Een eenvoudige missie wordt het allerminst. Marc Marquez zwaait sinds zijn debuut in de MotoGP de scepter. Zijn teamgenoten hebben daar altijd hinder van ondervonden. Of het nu gaat om Dani Pedrosa of Jorge Lorenzo en meer recent Pol Espargaro, het tweede zitje bij Honda is altijd een veeleisende plek geweest. “Dat motiveert me, het is geen angstige gedachte”, zegt Mir. “Het is duidelijk dat de problemen van de anderen het voor mij interessant maken. Toen ik bij Suzuki kwam zaten ze ook niet echt in een goede situatie. Het was een project voor de lange termijn en dat hebben we samen voltooid. Ik kom uit een team waar ik heb moeten vechten en het is gelukt. Ik zie geen reden waarom het nu niet zou lukken.”

Seizoen bij Suzuki goed afsluiten

Mir is van mening dat de crisis bij Honda het voor hem juist interessanter maakt. “Ik ben heel blij dat het eindelijk publiek is, ik heb ontzettend veel vragen gehad over de toekomst”, gaat Mir verder. “Het is een opluchting dat het nu naar buiten is gekomen, hoewel ik nu andere vragen zal krijgen. Het is waar dat ik niet op het beste moment naar Honda kom, maar we kennen deze fabrikant en het potentieel is enorm. Dat ik op dit moment instap maakt het een grote uitdaging en maakt het interessanter dan wanneer je instapt als het allemaal goed gaat. Ik probeer dit seizoen bij Suzuki zo goed mogelijk af te maken en dan richten we ons op de nieuwe uitdaging.”

Met een enkelblessure heeft Mir waardevolle tijd op de motorfiets verloren. De exit van Suzuki heeft veel veranderd in de dynamiek in het team. De coureur presteert ondermaats sinds het nieuws begin mei bekend werd. Door zijn gedwongen afwezigheid voelt hij wel weer de honger om er dit seizoen nog wat van te maken. “Het is moeilijk om je te motiveren voor het laatste deel van het seizoen, we hebben het moeilijk gehad en nu een slechte blessure. Het was niks, maar toen moest ik ineens stoppen. Ik heb tijdens de afgelopen weken van herstel wel de honger gevonden om terug te komen en gemotiveerd te zijn. We hebben dat nodig, het is voor mij en Suzuki niet de beste fase, maar ik wil het graag goed afsluiten.”