Ducati kan bijzonder MotoGP-record Honda evenaren in GP Amerika

Ducati geldt inmiddels al enkele jaren als de maatstaf in de MotoGP. De Italiaanse fabrikant is al vier jaar op rij constructeurskampioen en heeft de afgelopen twee jaar ook de wereldkampioen bij de rijders afgeleverd. De dominantie komt misschien nog wel het duidelijkst tot uiting in het aantal overwinningen. Ducati won in 2023 zeventien van de twintig Grands Prix. De laatste keer dat het merk op zondag werd verslagen, was tijdens de elfde Grand Prix van het seizoen in Catalonië. Daarna werden de resterende negen zondagse races gewonnen, een reeks die dit jaar werd voortgezet met overwinningen in Qatar en Portugal.

Ducati heeft dus de laatste elf zondagse MotoGP-races op rij gewonnen en dat brengt de fabrikant in de positie om tijdens de aankomende Grand Prix van de Verenigde Staten een record van Honda te evenaren. Het momenteel kwakkelende Japanse merk vestigde in 2014 het record voor meeste opeenvolgende zeges door maar liefst twaalf keer met de hoofdprijs aan de haal te gaan. Marc Márquez won destijds de eerste tien Grands Prix van het seizoen, waarna Dani Pedrosa met de elfde race in Tsjechië aan de haal ging. Márquez voltooide het twaalftal met een overwinning in Silverstone, waarna Yamaha-rijder Valentino Rossi in Misano een einde aan de reeks maakte.

Winnende Honda-rijders tijdens recordreeks

Rijder Overwinningen Marc Márquez Qatar, Austin, Argentinië, Spanje, Frankrijk, Italië, Catalonië, Nederland, Duitsland, Indianapolis, Silverstone Dani Pedrosa Tsjechië

Ducati won de afgelopen elf MotoGP-races met vier overwinningen voor Jorge Martín, drie zeges voor Francesco Bagnaia en één overwinning voor respectievelijk Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Enea Bastianini en Fabio di Giannantonio. Op het Circuit of the Americas krijgt Ducati dus de kans om voor de twaalfde opeenvolgende keer een Grand Prix te winnen. Opvallend genoeg is de omloop in Austin een van de drie circuits waar vorig jaar niet werd gewonnen. Bagnaia lag aanvankelijk weliswaar aan de leiding, maar crashte en stelde daarmee Álex Rins in staat om zijn enige zege als LCR Honda-rijder veilig te stellen. Wat wel in het voordeel van Ducati spreekt, is dat het merk nu de succesvolste rijder op COTA in de gelederen heeft. Dat is Márquez, die tussen 2013 en 2019 zeven keer op rij won in Austin en dus ook een van de favorieten is om het record van voormalig werkgever Honda te evenaren met Ducati.

Winnende Ducati-rijders tijdens huidige zegereeks

Rijder Overwinningen Jorge Martín San Marino, Japan, Thailand (2023), Portugal (2024) Francesco Bagnaia Indonesië, Valencia (2023), Qatar (2024) Marco Bezzecchi India (2023) Johann Zarco Australië (2023) Enea Bastianini Maleisië (2023) Fabio di Giannantonio Qatar (2023)