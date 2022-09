Marquez blij met progressie, maar heeft ook vraagtekens

Vrijdag was de eerste officiële MotoGP-sessie voor Marc Marquez sinds de vierde operatie aan zijn bovenarm, begin juni. De coureur had al twee testdagen achter de rug met de RC213V en reed eerder al op een productiemachine van Honda, maar de dynamiek van een raceweekend is toch anders. In de eerste training noteerde Marquez de elfde tijd met een totaal van achttien ronden. In de middagsessie op MotorLand Aragon knokte Maruqez zich naar de achtste plek met een 1.47.761. Hij reed vijftien ronden, maar voelde zich een stuk beter dan tijdens de ochtenduren.

“Ik ben heel blij, zeker met de progressie”, zegt Marquez. “Vanochtend voelde ik me slecht en was het moeilijk om een goede positie op de motor te vinden. Ik voelde me niet comfortabel. De snelheid was vanmiddag iets beter, maar mijn positie op de motor was ook beter. Dat is het meest positieve van de dag. We moeten nog aan de motor werken, we hebben wat zwakke punten. Maar ik ben blij met hoe ik ervoor sta. We moeten zien hoe het morgen loopt, ik ben er inmiddels achter dat de ochtendsessies moeilijker zijn dan de middagsessies. Het kost tijd om alles op te warmen. De korte runs gaan goed, maar ik ben blij met hoe het gelopen is.”

Geen lange runs

Marquez heeft geen plannen om zaterdag in de trainingen nog een lange run te doen. Wel kan hij het tempo al beter managen dan voor zijn vierde operatie. Ook dat heeft weer te maken met zijn positie op de motor. “Ik heb nog geen lange run doen en dat ga ik ook morgen niet doen”, zegt Marquez. “Ik hoop dat de adrenaline van de race helpt om de finish te halen. Ik weet dat het moeilijk zal worden, maar als je het tempo een beetje laat zakken heb je ook minder moeite om uit te rijden. Dat is simpel. Als je aan het pushen bent, wordt het fysiek nog lastiger. Het goed is dat ik eigenlijk het tempo ook liet zakken tijdens de races in Le Mans en Mugello, mijn laatste twee races. Ik zit nu alweer op dat niveau, dat is goed. We zullen zien of we de stijgende lijn kunnen pakken in de laatste races van het seizoen zodat we uiteindelijk weer van start tot finish 100 procent kunnen gaan.”

Met de snelheid zit het wel goed, maar Marquez heeft voor de komende dagen nog wel wat vraagtekens. “Ik weet niet hoe mijn lichaam na de nacht zal reageren, ook weet niet hoe het zondag zal gaan. Ik weet ook niet wat 23 rondjes teweeg gaat brengen. Op dit moment rijd je gewoon laatste als je probeert het in de MotoGP iets rustiger aan te doen. Je ziet hoe klein de verschillen zijn. Al ben je aan het pushen, dan nog is het lastig om in de top-tien te staan. Ik ben gewoon aan het rijden, probeer te pushen en mijn limiet te vinden. Vroeg of laat zal ik daarbij ook een keer vallen. Dat is normaal, dat hoort erbij en dat accepteer ik. Het herstel qua spieren is nog in volle gang, maar het bot is perfect geheeld.”

