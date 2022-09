Met een strakblauwe lucht en een buitentemperatuur van 18 graden Celsius begonnen de MotoGP-coureurs zaterdag om 9.55 uur aan de derde vrije training van het weekend op MotorLand Aragon. Deze sessie was de laatste kans om rechtstreekse deelname aan Q2 af te dwingen, waarvoor een plek in de top-tien van de gecombineerde tijdenlijst over de eerste drie trainingen nodig was.

Jorge Martin was vrijdag de snelste met een 1.47.402, op de dag die vooral in het teken stond van de rentree van Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen is er in Aragon weer bij, na begin juni voor de vierde keer in twee jaar tijd te zijn geopereerd aan zijn bovenarm. Marquez had het vrijdagochtend nog lastig, maar knokte zich in de middag naar P8 in de gecombineerde tijdenlijst.

Daarmee stond Marquez virtueel in Q2, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aleix Espargaro. De nummer drie van de WK-stand stond na de eerste dag in Aragon slechts op de dertiende plek. De verwachting was echter dat het zaterdag in de derde training harder zou gaan dan op de vrijdag. Daarvan was in het eerste deel van de sessie nog geen sprake, die fase stond vooral in het teken van de lange runs.

Marquez beleefde in de openingsfase een angstig moment. Bij het uitkomen van de laatste bocht ging de Honda-coureur wijd, maar hij hield zijn machine onder controle en bleef overeind. Ongeveer een kwartier later ging het wel mis voor Marquez. De rijder met startnummer 93 schoof onderuit in bocht 7. Daarbij raakte zijn motor beschadigd, maar Marquez zelf mankeerde niets. Hij kon snel opstaan en naar een scooter rennen om zich terug naar de pitbox te laten brengen. Daar pakte Marquez de reservemotor om later in de training weer de baan mee op te gaan.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok noteerde Joan Mir de eerste serieuze rondetijd van de dag. De Suzuki-coureur, twee weken geleden nog afwezig op Misano vanwege een in Oostenrijk opgelopen enkelblessure en in Spanje nog niet helemaal fit, klokte een 1.47.763. Daarmee drong hij - met P9 - de top-tien van de gecombineerde tijdenlijst binnen. Takaaki Nakagami nam even later het commando in de training over met een 1.47.549, maar het zou nog harder gaan.

Martin ging vervolgens rond in 1.47.403, waarmee hij zijn snelste tijd van vrijdag tot op één duizendste van een seconde benaderde. Lang hield Martin de koppositie niet vast: Jack Miller dook als eerste rijder dit weekend onder de 1.47 minuut, met een 1.46.992. Marquez wilde ook aanzetten voor de korte runs, maar kwam snel weer naar de pitbox en oogde daar niet helemaal tevreden over zijn Honda. Met nog een kleine vijf minuten te gaan, meldde Marquez zich weer op het asfalt.

In de resterende minuten zou niemand meer aan de 1.46.992 van Miller komen, maar er werd wel hard gevochten om de directe startbewijzen voor Q2. Daarbij kwamen de gebroeders Brad en Darryn Binder ten val, evenals Cal Crutchlow en Alex Rins. Dat leidde tot meerdere gele vlaggen en geschrapte rondetijden wegens te hard rijden onder geel, maar uiteindelijk waren er wel tal van verschuivingen te zien in de gecombineerde tijdenlijst.

Achter snelste man Miller eiste zijn Ducati-teamgenoot Francesco Bagnaia de tweede tijd voor zich op, met een verschil van 0,030 seconde naar P1. Marco Bezzecchi ging met een 1.47.048 knap naar de derde tijd, Enea Bastianini was vierde met een 1.47.057. Snelste man op vrijdag Martin sloot af als vijfde met een 1.47.082, waarmee de top-vijf volledig uit Ducati’s bestond.

Daarna volgden de KTM’s van Brad Binder, die ondanks zijn val zesde werd, en Miguel Oliveira. WK-leider Fabio Quartararo kwam tot P8 met een 1.47.258. Nakagami werd negende, terwijl Rins zich ondanks zijn late valpartij als tiende en laatste ook rechtstreeks plaatste voor Q2. Dat gold niet voor Aleix Espargaro en Marc Marquez. Zij kwamen ten opzichte van vrijdag wel tot een persoonlijke verbetering, maar strandden op respectievelijk P11 en P12. Zij moeten dus al aan de bak in Q1. Johann Zarco (vijftiende) en Maverick Viñales (negentiende), respectievelijk vijfde en achtste in de WK-stand, overleefden de schifting evenmin en vergezellen Espargaro en Marquez dus in Q1.

Q1 begint om 14.10 uur, om 14.35 uur gaat vervolgens Q2 van start. Daarvoor, om 13.30 uur, is het eerst nog tijd voor de vierde vrije training op MotorLand Aragon.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Aragon