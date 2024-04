Mir vindt Honda MotoGP-probleem: "Verkeerde keuzes gemaakt"

Het zag er tijdens de tests op Valencia nog zo goed uit voor het MotoGP-team van Honda. De RC213V liet progressie zien en er werd gehoopt dat het merk kon aanhaken bij de rest van het veld. Na drie Grands Prix is die hoop echter helemaal verdwenen. De 2024-machine kan geen vuist maken en in de strijd bij de constructeurs staan er maar acht punten achter hun naam. Het is een grote teleurstelling, vooral voor de coureurs. "Het belangrijkste is dat Honda hier verantwoordelijkheid voor neemt, snel veranderingen doorvoert en zoekt naar een manier hoe we hieruit kunnen komen", vertelt een duidelijke Joan Mir tijdens het GP-weekend in Austin.

Ook op het Circuit of the Americas staan de vier Honda-machines voorlopig onderaan de tijdenlijsten. Mir vertelt dat we daarom ook niet veel van ze hoeven te verwachten. "We hebben meer problemen en we worstelen meer met de motor dan dat we tijdens de wintertests deden. Het probleem is tot nu toe op alle circuits aanwezig. We verbeteren maar niet", verzucht de Spanjaard. "Ik kan niet zeggen wat het probleem precies is, maar we hebben verkeerde keuzes in het ontwikkelingstraject gemaakt. Daar voelen we nu de consequenties van."

Q2 "onhaalbaar"

Voor de MotoGP-mannen staat zaterdagavond Nederlandse tijd de kwalificatie op het programma. Mir heeft er geen twijfel over dat Honda Q2 niet gaat halen. "Dat is echt onhaalbaar. Vorig jaar zat ik er nog maar een paar tienden vanaf, maar dit jaar hebben we veel meer moeite met de motor. We hadden het op Portimão al lastiger en hier ook", baalt hij.

Wat voor Honda wel goed uitkomt, is dat zij vanwege de concessie-regels meer testdagen ter beschikking hebben. Mir hoopt dat zij daar dan ook vol gebruik van maken. "Dat gaat heel belangrijk zijn", verklaart de rijder, die daarom de hoop niet opgeeft dat Honda de weg omhoog weer kan vinden. "Ik ben een sterke coureur en geef nooit op. Het is wel zo dat we op dit moment tegen een limiet aan lopen."