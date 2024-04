Honda hoopt na MotoGP-zomerstop op betere vorm en prestaties

"We zitten in het ontwikkelingsproces. We boeken progressie, maar tegelijkertijd hebben de andere merken ook progressie geboekt", zegt teammanager Alberto Puig van het fabrieksteam van Honda. Hij heeft in de eerste twee raceweekenden van 2024 gezien dat de Japanse fabrikant, ondanks optimisme voorafgaand aan het MotoGP-seizoen, nog altijd op grote achterstand staat. In Lusail en Portimão eindigde geen enkele Honda-rijder hoger dan de twaalfde positie, nadat de snelheid van de fors aangepaste RC213V in de kwalificaties ook al tegenviel. Blij is men bij Honda niet met de situatie, maar Puig benadrukt dat alles op alles wordt gezet om het tij te keren.

"We hebben tot dusver niet zoveel goedgemaakt als verwacht, maar we weten dat we op een missie zijn en onze intentie is duidelijk. Het is niet eenvoudig, maar we steken er veel energie in en we voegen ook veel mankracht toe aan het project. Hoewel de rijders niet helemaal tevreden zijn met de prestaties, zien ze dat we alles geven", legt de voormalig 500cc-rijder uit. "We zijn er duidelijk nog niet, want op de grid kun je zien dat we nog ver achter liggen. Het is echter een proces. Natuurlijk pushen we om zo ver mogelijk naar voren te komen, maar de dingen zijn zoals ze zijn en we kunnen het alleen blijven proberen. We proberen meer grip te vinden aan de achterkant, zowel bij het insturen als bij de exit. We hebben recent stapjes gezet, maar we hebben meer nodig."

Wat Honda kan helpen op de weg naar herstel is de terugkeer van de concessies. Daardoor kan het merk onbeperkt testen met de vaste racerijders. Zo heeft men al 22 privétests gepland om onderdelen te testen. Dat moet na de zomerstop tot resultaat leiden, aldus Puig. "We zijn op een missie en we hebben doelstellingen. Als je Honda goed kent, weet je dat we niet stoppen tot we er zijn. Met de concessies en onze programma's denk ik dat we tegen de zomerstop wat stappen kunnen zetten. Laten we hopen dat we in de tweede helft van het seizoen wat grotere stappen of duidelijke verbeteringen kunnen zien. Dat is waar we op hopen, maar het is ook redelijk. Zo denk ik erover, dit zijn onze verwachtingen."