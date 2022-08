Joan Mir tekent voor twee jaar bij Repsol Honda

Joan Mir, de MotoGP-wereldkampioen van 2020, lag op koers voor een langer verblijf bij Suzuki. Ondanks dat de salariseis behoorlijk ver weg lag bij het eerste aanbod van Suzuki, leken de beide partijen voornemens om samen door te gaan. Tot die ene maandag na de Grand Prix van Spanje. Van hogerhand moest het management van het MotoGP-team de medewerkers en coureurs mededelen dat Suzuki aan het eind van dit seizoen vertrekt uit het wereldkampioenschap. Het nieuws kwam als donderslag bij heldere hemel. Daarmee kwamen Mir en zijn teamgenoot Alex Rins ineens op de markt.

Vrij snel was duidelijk dat Repsol Honda zich inzette om Mir binnen te hengelen. Het was niet de eerste keer dat manager Paco Sanchez met Honda om de tafel zat. Na het behalen van zijn Moto3-wereldkampioenschap in 2017 deed Honda ook al een poging om Mir te halen, maar de coureur koos destijds voor Suzuki. Nu gaat Mir alsnog naar Honda. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend en wordt de teamgenoot van Marc Marquez. Pol Espargaro maakte eerder al bekend te vertrekken, hij wordt het boegbeeld van de nieuwe GasGas Tech3-formatie.

Mir is bezig aan een dramatisch seizoen. Nadat het Suzuki-nieuws naar buiten kwam, haalde de coureur maar liefst vijf nulscores. Hij werd dit seizoen al drie keer vierde, maar scoorde nog geen enkel podium. Mir staat daarmee op de twaalfde plek in het kampioenschap. Tijdens de laatste race in Oostenrijk crashte de Spanjaard hard in de openingsronde. Hij brak daarbij zijn enkel. Mir kan daardoor komend weekend niet meedoen aan de Grand Prix van San Marino. Kazuki Watanabe, een relatief onbekende coureur met minimale Grand Prix-ervaring, is zijn vervanger.

Bij Repsol Honda loopt het dit seizoen niet veel beter. Espargaro scoorde in de eerste manche van dit seizoen nog een podiumplek, maar het team verkeert in een diepe crisis. Ondanks zijn afwezigheid in de afgelopen vijf weekenden, staat Marc Marquez nog altijd als beste coureur genoteerd in het kampioenschap. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen was in Oostenrijk aanwezig om de situatie met het management van Honda te bespreken. Hij benadrukte later dat Honda de werkwijze moet aanpassen en het hele project moet herzien voordat weer succesvol kan zijn.

Met de aankondiging van Mir zijn alle fabriekszitjes op de MotoGP-grid voor 2023 gevuld. Afgelopen vrijdag werd Enea Bastianini aangekondigd als teamgenoot van Francesco Bagnaia bij Ducati. Wat resteert zijn de beide zitjes bij RNF Aprilia die naar verwachting voor Miguel Oliveira en Raul Fernandez zullen zijn. Het tweede zitje bij GasGas Tech3 moet ook nog gevuld. Remy Gardner, die ook Paco Sanchez als manager heeft, liet eerder weten dat er voor hem geen hoop meer is op een langer verblijf. Naar verluidt staat Augusto Fernandez, de leider in het Moto2-kampioenschap, momenteel op pole-position voor de plek naast Pol Espargaro.