Mir mist MotoGP Grand Prix van Misano na crash in Oostenrijk

Al in de vierde bocht van de race op de Red Bull Ring sloeg de onderkant van de Suzuki weg onder Mir, waardoor hij een lelijke smakker maakte. De Spanjaard klaagde al direct over een pijnlijke enkel. Daags na de Grand Prix werd hij verder onderzocht in het ziekenhuis, waar een kleine fractuur in zijn enkel aan het licht kwam. Mir moet twee weken rust nemen. Daardoor mist hij in elk geval de Grand Prix van Misano. Over zijn deelname aan de race in Aragon volgt later uitsluitsel.

In een statement maakte Suzuki bekend dat Mir de komende periode nogmaals diverse scans zal ondergaan om te bekijken welke behandelingen nodig zijn om hem fit te krijgen voor de race in Aragon. Een vervanger wordt op een later moment aangekondigd. Suzuki teammanager Livio Suppo: “Ik heb medelijden met Joan. De problemen stapelen zich op in dit lastige seizoen. We blijven echter positief. Het was een zeer zware crash en de blessure is eveneens serieus, maar had ook erger kunnen zijn. We moeten positief blijven en afwachten hoe het zich in de komende vijftien dagen ontwikkelt.”

Mir staat momenteel op de twaalfde plaats in het kampioenschap in het laatste jaar van Suzuki in de MotoGP.