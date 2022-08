Pol Espargaro kreeg eerder dit jaar van Honda te horen dat hij aan het einde van het seizoen moet vertrekken. De Japanse fabrikant beleeft opnieuw een moeilijk jaar met de RC213V en gooit het in 2023 over een andere boeg. Espargaro is een van de slachtoffers. Hij werd de laatste tijd al geregeld in verband gebracht met een terugkeer naar KTM en Tech3. Op Silverstone liet hij al weten getekend te hebben bij een voor hem bekend team.

De directie van KTM en GasGas maakte het nieuws vrijdag tijdens een ingelaste persconferentie op de Red Bull Ring bekend. Een belangrijk deel van de overstap van Espargaro is het feit dat het team van Hervé Poncharal volgend seizoen als GasGas Tech3 door het leven gaat. Het Catalaanse motormerk is sinds 2020 volledig eigendom van het KTM-imperium onder leiding van KTM-baas Stefan Pierer. In eerste instantie wilde GasGas als zelfstandige fabrikant op papier komen in de MotoGP, zo kon Motorsport.com kon in een eerder stadium melden. Daarvoor kreeg men echter geen toestemming omdat GasGas gewoon met de motoren van KTM gaat racen.

GasGas komt volgend seizoen in de MotoGP met Pol Espargaro.

GasGas is daarom aangetrokken als titelsponsor van Tech3, dat tot op heden volledig door KTM zelf gesponsord werd. Het Spaanse merk is al actief in Moto3 en Moto2 en maakt in het WK motorcross gebruik van KTM-motoren. De RC16 van KTM wordt volgend jaar met een nieuwe kappenset ingezet door GasGas Tech3.

De 31-jarige rijder maakte in 2014 als regerend Moto2-kampioen zijn MotoGP-debuut bij Tech3. Destijds reed de formatie nog met Yamaha’s, al bleek de M1 niet goed bij zijn rijstijl te passen. In 2017 stapte hij over naar KTM, waar hij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de RC16. In 2021 verkaste hij naar het fabrieksteam van Honda, maar dat werd geen moment een succes. De overstap van Espargaro maakt de weg vrij voor Joan Mir. De MotoGP-kampioen van 2020 is dicht bij een deal met het Honda-fabrieksteam, waar hij de teamgenoot wordt van Marc Marquez.

Het is nog niet duidelijk wie de tweede rijder van GasGas Tech3 wordt. Remy Gardner is een van de kandidaten, al heeft Raul Fernandez ook nog een doorlopend contract bij KTM. Beide coureurs rijden dit seizoen voor KTM Tech3.