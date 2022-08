Joan Mir brak zijn enkel in de openingsronde van de Grand Prix van Oostenrijk. Hij mocht na het vaststellen van de blessure vijftien dagen zijn voet niet belasten en kan daardoor aankomend weekend niet starten in de Grand Prix van San Marino. Het is een bittere pil voor Mir, die toch al aan een moeizaam seizoen bezig is. Normaal gesproken zou Suzuki haar testrijder Sylvain Guintoli oproepen om als vervanger op te treden, maar de Fransman brak vorige maand zijn hand tijdens een testcrash voor de 8 uur van Suzuka. Hij kon daardoor niet meedoen namens Suzuki en is nog niet hersteld.

In de Italiaanse media werd gesuggereerd dat oud-MotoGP-coureur Danilo Petrucci in aanmerking zou komen voor het vrije zitje bij Suzuki, maar inmiddels heeft het team een andere vervanger aangewezen. Het gaat om de 31-jarige Kazuki Watanabe. De teamgenoot van Guintoli bij het Yoshimura SERT Suzuki endurance-team heeft nog nooit met een MotoGP-machine gereden en stond in 2009 en 2010 in slechts vijf GP’s aan de start in de 250cc/Moto2-klasse. Zijn beste resultaat was de veertiende plek tijdens de Japanse GP.

“We vinden het enorm jammer dat Joan niet kan rijden in Misano, we wensen hem een spoedig herstel”, zegt teambaas Livio Suppo. “We zijn blij dat we Kazuki Watanabe mogen verwelkomen in ons team. Hij heeft veel ervaring bij Suzuki en is bezig aan een sterk seizoen in het Japanse kampioenschap. Ook werd hij enkele weken geleden derde in de 8 uur van Suzuka. De GSX-RR is andere koek, maar we doen ons best om hem zo goed mogelijk te laten presteren.”

Tijdens de Grand Prix van Japan, die begin oktober op de planning staat, zet Suzuki testrijder Takuya Tsuda in als wildcard. Voor de 39-jarige Tsuda is het hoogstwaarschijnlijk zijn laatste raceweekend op de Suzuki. Het team trekt zich aan het eind van dit seizoen terug uit de MotoGP.

De huidige rijders hebben inmiddels onderdak gevonden. Alex Rins vervolgt zijn loopbaan bij LCR Honda. Mir wordt, al is dat nog niet bevestigd, de teamgenoot van Marc Marquez bij Repsol Honda.