Op de koffie bij Van der Zande: Over koffie, verzekeringen en laatjes opentrekken

Het is vrijdagochtend en we zijn op de hoek van de Kinkerstraat en de Ten Katestraat, waar sinds mei vorig jaar een Five Ways Coffee Roasters gevestigd zit. Als we het voormalige bankgebouw betreden, treffen we een gezellige drukte aan. In afwachting van Renger van der Zande - we zijn een beetje aan de vroege kant - bestellen we een americano. Daarna gaan we de trap op naar de vide, waar net een bankje is vrijgekomen. Vanaf de eerste verdieping hebben we een goed uitzicht op alles wat er zich beneden afspeelt. Dan komt de eigenaar van de zaak binnen. Hij begroet de barista’s, zwaait naar boven en roept boven alle kletsende mensen uit of we nog een koffie willen. “Ja, lekker!”

Als Van der Zande boven is met de koffie, spoort hij ons aan om te proeven van wat hij voor zichzelf heeft besteld. Het is een koffie met een bijzonder fruitige smaak. “Deze komt uit Colombia. Vers van de grinder”, zegt de tweevoudig winnaar van de 24 uur van Daytona. Hoe Van der Zande aan een eigen koffiezaak is gekomen? “We zijn in Amsterdam gaan wonen met het idee om nog even feest te vieren voordat we kinderen zouden krijgen. Maar binnen twee maanden was Carlijn zwanger. Dat liep dus allemaal net even anders!”, vertelt Van der Zande, die inmiddels vader is van twee kinderen: Lux en Lola. “We woonden vlak bij de Amsterdamse Hallen, een plek die acht jaar geleden niemand kende maar tegenwoordig heel toeristisch is. Het is er in de winter perfect voor kinderen. Die kunnen daar lekker overdekt spelen. We ontdekten daar ook een leuke koffietent en ik raakte bevriend met de eigenaar, een Australiër genaamd Paul Jennings. Een rauwe vent met tattoos, altijd een petje op en een hondje. Elke keer als we elkaar zagen, was het lachen, gieren, brullen. Hij stopte met die tent en begon samen met een van de barista’s, Benny Kozica-O’Callaghan, Five Ways Coffee Roasters aan het Boerhaaveplein. Ik kon vervolgens deze locatie krijgen en die kans konden we niet aan ons voorbij laten gaan. Zodoende zijn er nu twee locaties van Five Ways. De naam? Die is bedacht door Paul en Benny. Five Ways is een plek waar vijf straten bij elkaar komen in Sydney, een verwijzing naar de Australische roots van de twee oprichters.”

Koffie en Karting

“We roosteren onze eigen bonen. Het is dus echt specialty coffee”, vervolgt Van der Zande, die veel verstand van zaken lijkt te hebben. “Dat valt mee hoor. Ik ben op de eerste plaats liefhebber van koffie.“ Met een glimlach: “In de racerij ben ik de Pro in de line-up, maar in de koffie ben ik de Am.”

Eens in de zoveel tijd organiseert Van der Zande op zondagochtend Koffie en Karting in de Ten Katestraat. “We hebben hier in de kelder zes drift karts van The Grid - Racing uit Oss staan. Die zetten we dan buiten neer zodat je ermee door de straat kan rijden. En je kan ze ook met korting via ons bestellen. Giedo van der Garde kwam laatst met zijn zoontje. Josh, het zoontje van Robert Doornbos, wilde ook graag komen, maar Robert zei dat hij het te koud vond!”

Waar liggen de ambities op koffiegebied? Moeten er nog meer vestigingen van Five Ways Coffee Roasters komen? “Nee, het is voor mij vooral een hobby. Ik vind het vooral belangrijk dat deze zaak een mooie sfeer heeft, we de hoogste kwaliteit koffie serveren en onze barista’s het leuk vinden om bij Five Ways te werken.”

Naast ons nemen twee mannen plaats die hartelijk door Van der Zande worden ontvangen. “Ik kom ze al jaren tegen in koffietentjes in deze buurt. Amsterdam-West is wat dat betreft echt een dorp binnen de grote stad. Het is hier heel gezellig en gemoedelijk”, aldus Van der Zande, die inmiddels groter is gaan wonen in Amsterdam-Oost. “We hebben het heel erg naar ons zin in Amsterdam en wat voor mij ook makkelijk is: het is vlak bij Schiphol”, aldus de coureur van Cadillac Racing, die geen plannen heeft om voor zijn autosportactiviteiten naar de Verenigde Staten te emigreren. “We vinden het hier gewoon veel te leuk. Alles is ook heel goed geregeld in Nederland. Dat wordt ook nog wel eens onderschat. Bovendien zijn de afstanden binnen Amerika nog steeds heel groot, waardoor ik alsnog met het vliegtuig naar de races zou reizen. Dan vlieg ik net zo lief vanuit Amsterdam op en neer.”

Raceverzekeringen

Waar Five Ways Coffee Roasters door Van der Zande vooral als hobby wordt gezien, is Pogona Insurance een zeer serieuze aangelegenheid. “Daar wil ik de wereld mee veroveren”, aldus Van der Zande over zijn nieuwe bedrijf in raceverzekeringen. Pogona Insurance werd begin dit jaar gelanceerd, nadat Van der Zande daarvoor tien jaar lang bij Gullwing Racing Insurance betrokken was geweest.

“De verzekeringen hebben een belangrijkere rol in mijn leven gespeeld dan je in eerste instantie misschien zou denken“, stelt Van der Zande. “In 2011 reed ik in de DTM en was ik helemaal het mannetje. Maar in 2012 stond ik aan de kant. Ik had geen zitje en zat met een schuld die ik had opgebouwd in de juniorklassen, doordat sponsorcontracten eigenlijk leningen waren, wat deels door slecht management kwam. In plaats van bij de pakken neer te zitten ben ik op de mensen aan wie ik geld verschuldigd was afgestapt en heb ik ze toegezegd dat ik het ging oplossen. Toen ben ik samen met Ronald van de Laar, de vader van Dennis, een coureur die ik destijds coachte, een verzekeringsbedrijf begonnen, dat onderdeel was van ARX Insurance. Ronald, een gevierd zakenman, zei tegen me: ‘Ik ken de wereld van de verzekeringen heel goed en jij kent de wereld van de autosport heel goed, laten we onze krachten bundelen.’ Zo gezegd zo gedaan.”

“Toen ik met raceteams ging praten over verzekeringen, kreeg ik steeds als reactie: ‘Race jij niet meer?’ Er kwam een aanbieding om mee te doen aan een race op Paul Ricard, waarop ik antwoordde: ‘Sorry, ik ben gestopt, ik zit nu in de verzekeringen.’ Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik belde het team weer op en zei dat ik mijn eigen vlucht en misschien nog een hotelkamer kon betalen, maar dat ik verder geen geld kon meenemen. ‘Kom maar deze kant op’, zeiden ze. Vervolgens zette ik de auto op pole.” Van het één kwam het ander. Van der Zande werd fabriekscoureur van AMG en er kwam ook al snel een belletje uit Amerika. “Er stond nog 3.000 euro op mijn rekening. Mirco Schultis stelde voor dat ik mijn eigen vlucht en hotel zou betalen en dat ik dan voor DragonSpeed in de PC-klasse van de American Le Mans Series op Laguna Seca kon racen. ‘Sorry, maar dat gaat hem niet worden’, was mijn antwoord. Ik keek nog eens naar het saldo op mijn bankrekening en kon het niet laten: van die 3.000 euro gaf ik 1.750 euro uit aan een vlucht. Zo is mijn avontuur in Amerika begonnen en vanaf mijn tweede jaar daar begon ik geld te verdienen aan het racen. Mijn carrière als coureur heeft dus een tweede leven gekregen door de verzekeringen.”

Pogona Insurance

Van der Zande bleef tijdens zijn tweede loopbaan als coureur aan de weg timmeren in de verzekeringsbranche. “Ik ben in 2012 samengegaan met Gullwing en heb uiteindelijk tien jaar voor Gullwing gewerkt. We hebben in die periode drie keer de omzet verdubbeld, dus we waren heel succesvol. Maar eind vorig jaar was het tijd om afscheid te nemen van mijn compagnon. Op 1 januari ben ik voor mezelf begonnen. Dat voelt goed, maar het is ook heel spannend. Ik heb in mijn leven nog nooit zo hard gewerkt als in de voorbije paar maanden. Ik ben geregeld tot in de nachtelijke uurtjes bezig geweest met het opzetten van systemen en het bouwen van een IT-platform, samen met een jongen die de technische kant doet. Daarnaast heb ik met Oscar Vianen, die in de Supercar Challenge rijdt, iemand in dienst die heel gemotiveerd is om samen met mij de wereld te veroveren. Met ons drieën vormen we een mooi team.”

Hoewel er hard gewerkt wordt om van Pogona Insurance een doorslaand succes te maken, heeft Van der Zande natuurlijk ook nog zijn raceverplichtingen. “Het mooie aan het systeem dat we gebouwd hebben, is dat ik overal ter wereld offertes en polissen kan versturen. De schadedossiers worden afgehandeld door een oude engineer met wie ik altijd heb gewerkt. Wij hebben dus veel kennis en expertise in huis als het om racen gaat. En dat is waar wij het verschil maken met andere aanbieders. Wij komen op de circuits en kennen de wereld van de autosport als onze broekzak.”

De naam Pogona Insurance komt van een hagedissengeslacht. Van der Zande legt uit: “Een pogona is een diertje dat een verloren staart of pootje weer terug kan laten groeien in de originele staat. En een verzekering sluit je af zodat iets ook weer in de originele staat hersteld kan worden. Daarbij is de pogona het snelste reptiel op aarde. Het diertje kan 40 kilometer per uur lopen. Dus hij is ook nog eens behoorlijk rap.”

Risico-analyse

Over hoe het verzekeren van een raceauto precies in elkaar steekt, vertelt Van der Zande: “Je kan je voorstellen dat autosport best wel een lastige wereld is voor verzekeraars. Er crasht geregeld iemand en er gaan een hoop auto’s plat. Ik had laatst in Bathurst nog een grote schade. Die auto was total loss. Maar ik ben zelf niet de verzekeraar, ik ben de tussenpersoon. Ik zorg ervoor dat er voor een klant dekking is vanuit een verzekeraar.”

Van der Zande is ook al op de Amerikaanse markt actief. “Daar heb je te maken met licenties die je nodig hebt om polissen te mogen schrijven, waarbij het ook nog eens zo is dat je in elke staat andere licenties moet hebben. Om die reden werken we daar samen met een lokale tussenpersoon.”

Hoe wordt de hoogte van een premie bepaald? “Dat is voor een deel schadestatistiek. We weten hoeveel schade er gemiddeld in een bepaalde klasse wordt gereden. En we weten dat een Ferrari duurder is dan een Audi. Maar omdat ik zelf actief ben in de autosport, weet ik dat als Pastor Maldonado achter het stuur zit, het eigen risico omhoog moet. Of dat we die verzekering beter maar helemaal niet kunnen aanbieden. Het inschatten van het risico gebeurt door mij. De verzekeraars vertrouwen erop dat ik een goede analyse kan maken van het risico op schades.”

“In de DTM is het afgelopen jaar heel veel schade gereden. Maar dat kon je zien aankomen en ik ben daar dan ook zoveel mogelijk bij weggebleven”, aldus Van der Zande. “Dat had onder andere te maken met het format. Er stond heel veel druk op bij de coureur. En met dat er fabrikanten bij betrokken waren maar er toch privégeld mee gemoeid was. Die factoren bij elkaar vormden een explosieve mix. We hadden wel een paar klanten in de DTM, maar dat kwam omdat ze in meerdere klassen actief waren en je niet tegen een klant kan zeggen: deze klasse doen we wel en die klasse doen we niet. We werken dan echter wel met verschillende eigen risico’s en verzekerde sommen.”

De Formule 1 is een klasse waarvoor sowieso geen verzekeringen worden afgesloten voor de auto's. Van der Zande: “De Formule 1 is niet te doen. Als een coureur zijn voorvleugel eraf rijdt, kun je niet zomaar even de prijslijst erbij pakken. Want wat heeft die voorvleugel nou eigenlijk gekost? Teams steken miljoenen in de ontwikkeling van een voorvleugel.” Endurance racing, zoals het FIA World Endurance Championship en de European Le Mans Series, vormt daarentegen juist een goede business qua verzekeringen. Van der Zande: “Want de auto’s waarmee ze daar rijden, kosten zomaar vijf of zes ton. Die verzeker je dan voor 200.000 euro met een eigen risico van 30.000 euro. De premie daarvoor is niet gering en gaat bovendien per wedstrijd.”

Bij het bepalen van de hoogte van de premie wordt ook gekeken naar de circuits die worden aangedaan. Als een kampioenschap veel stratencircuits op de kalender heeft staan, valt de premie hoger uit. “Maar ook Spa is een heel risicovol circuit. Daar ligt het eigen risico tien of twintig procent hoger dan op de gemiddelde baan. En Monza is ook een circuit waar we meer schade zien.” Ook wordt er gekeken naar de staat van dienst van een coureur. “Het is echt maatmerk”, stelt Van der Zande. “GP Elite heeft voor Larry ten Voorde bijvoorbeeld een goede deal bij mij gekregen, omdat hij over het algemeen geen schade rijdt.”

Er zijn ook coureurs die niet bij Pogona hoeven aan te kloppen, aldus Van der Zande. “Pastor Maldonado is natuurlijk een inkoppertje. Dat kan iedereen wel inschatten. Maar het komt ook wel voor dat coureurs hun premies niet betalen en je de hele tijd achter je geld aan moet zitten. Dat is heel vervelend. Met die mensen doe ik daarna ook geen zaken meer.”

De geclaimde schade wordt bij Pogona dus gecontroleerd door een voormalig engineer. “Stel dat de remmen het niet doen, waardoor je hard van de baan gaat en de auto helemaal stuk is, dan valt dat onder de dekking. Maar de rem wordt dan niet vergoed, want die was al stuk voordat de wagen de muur in ging”, geeft Van der Zande een voorbeeld van een schadegeval. “Ik heb ook wel eens een team gehad dat twee rechtervoorwielen claimde. Leuk geprobeerd maar zo werkt het natuurlijk niet. We hebben een specialist die overal goed naar kijkt. Die bestudeert foto’s, video’s en lijsten van onderdelen. Het afhandelen van een schade is dus nog best een klus.”

De helm van Renger van der Zande met daarop het logo van Pogona Insurance. Foto: Jamey Price

'Geen goede dag'

Een dag waarop zijn klanten veel schade rijden, geldt als een slechte dag voor Van der Zande. Het absolute dieptepunt vormde in dat opzicht de FIA GT World Cup die in 2017 in Macau werd verreden en waar hij zelf ook aan de start stond. Tijdens de eerste ronde van de kwalificatierace ging het enorm mis, nadat Daniel Juncadella bij het uitkomen van een blinde bocht de vangrail had geraakt. Een groot deel van het veld crashte achter hem. Er was meer dan een uur nodig om alle beschadigde GT-bolides van de baan te halen, waarna slechts acht van de twintig deelnemers verder konden met de wedstrijd.

“Ik reed op de vierde plek en voor me ging Juncadella, die tweede lag, de muur in”, herinnert Van der Zande zich nog goed. “De Mercedes-AMG van Juncadella, de Porsche van Laurens Vanthoor op P3 en de Honda waarmee ik zelf reed, waren alle drie via mij verzekerd. En achter ons waren nog twaalf auto’s gecrasht, waarvan er tien door mij verzekerd waren! Ik stapte uit de auto en greep naar mijn hoofd. Het was jammer van mijn race en ik had een beetje last van mijn nek, maar ik realiseerde me meteen dat een groot deel van de auto’s dat daar stond door mij verzekerd was.” Met gevoel voor understatement: “Dat was geen goede dag.” Zes wagens - twee Audi R8 LMS-en, een BMW M6 GT3, een Porsche 911 GT3, een Ferrari 488 GT3 en een Lamborghini Huracan GT3 - waren zo zwaar beschadigd dat ze de volgende dag niet mee konden doen aan de hoofdrace.

Als het gaat om coureurs die een verzekering afsluiten, kan Van der Zande onder andere Kevin Magnussen, Augusto Farfus, Earl Bamber, Emmanuel Collard en Maro Engel tot zijn klantenkring rekenen. “Een coureur die gaat racen, wordt niet gedekt door zijn normale zorgverzekering. Zij kunnen zich bij ons verzekeren voor de medische kosten die gemaakt worden wanneer ze onverhoopt in het ziekenhuis belanden. Als je in Nederland met een helikopter naar het ziekenhuis moet, kost dat 10.000 euro, maar in Amerika ben je meteen 100.000 euro kwijt. De kosten daar zijn enorm. Maar je kan ook een polis afsluiten voor het geval je een tijdje niet kan racen doordat je bijvoorbeeld je arm hebt gebroken. Dan krijg je per week dat je niet kan rijden een salarisvergoeding.”

Naast verzekeringen voor auto’s, ziektekosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid kunnen via Pogona ook verzekeringen worden afgesloten voor het transport van de auto’s, werkplaatsen en autocollecties. Wie besluit om een keertje met zijn eigen auto de baan op te gaan, kan eveneens bij Pogona terecht. “We doen ook track days. Als jij het circuit opgaat met je eigen auto, dan ben je niet verzekerd voor de schade die je aan je eigen auto rijdt en ook niet voor de vangrail die je mogelijk kapot rijdt. Wij bieden daar een oplossing voor in de vorm van een verzekering met een premie voor één dag. Als je dan schade rijdt, heb je een eigen risico en de rest wordt gedekt door een verzekeraar.”

Ongelofelijk

Wereldwijd zijn er vier of vijf partijen actief in de raceverzekeringen. Pogona Insurance wint als nieuwe speler snel terrein. “Het is ongelofelijk”, zegt Van der Zande over hoe snel het bedrijf groeit. “Ik ben heel trots op wat we al voor elkaar hebben gekregen. We zijn echt dag en nacht aan het werk geweest, maar we hebben in korte tijd al heel veel teams aan ons kunnen binden.”

Van der Zande is nu ook aan het kijken hoe hij zijn activiteiten op koffiegebied en verzekeringen kan samenbrengen. “Iemand die bij mij een verzekering afsluit, zouden we bijvoorbeeld een zak Pogona-koffie kunnen toesturen”, licht Van der Zande toe. “En ik ben met de SRO aan het kijken of ik een koffietent van Five Ways Coffee Roasters kan neerzetten bij de 24 uur van Spa, waar veel klanten van mij rijden. Ik vind het leuk om zo nieuwe dingen te verzinnen.”

Een verzekeringskantoor, een koffiezaak, een raceprogramma in de Verenigde Staten en een jong gezin. Van der Zande zit niet stil. “Ik houd ervan om lekker bezig te zijn”, aldus Van der Zande, die ook nog regelmatig op vrijdagavond aanschuift bij het Ziggo Sport Race Café. “Ik heb gewoon heel veel energie. Als ik twaalf uur lang in een vliegtuig zit, ben ik acht van de twaalf uur lekker op mijn laptop aan het werken.” Van der Zande, die volgende week de 12 uur van Sebring rijdt, zegt twee grote talenten te hebben die hem helpen bij al zijn verschillende bezigheden. “Ten eerste kan ik slapen wanneer ik wil, wat een fijne bijkomstigheid is als je actief bent in de endurance-racerij. Ten tweede zie ik al mijn activiteiten als een soort van ladekast. Ik kan een laatje opentrekken en hem vervolgens weer dichtdoen. Als een laatje open is, dan ligt daar al mijn focus. En als een laatje dicht is, is het ook echt dicht. Op die manier houd ik het vol.”

Renger van der Zande deelt handtekeningen uit bij de 24 uur van Daytona. Foto: Richard Dole / Motorsport Images