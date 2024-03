Cadillac pakt 1-2 in kwalificatie voor 12 uur van Sebring, Van der Helm zesde

De omstandigheden voor de kwalificatie waren haast perfect, maar de Sebring International Raceway bleek hoe dan ook uitdagend voor de GTP-coureurs. De kwalificatie werd na enkele minuten onderbroken door een crash van de #6 Porsche Penske Motorsport met Mathieu Jaminet achter het stuur. Bij het uitkomen van bocht 1 stuiterde de 963 LMDh hevig over de kerbstone waarna Jaminet de controle verloor en hij met de neus tegen de muur kwam. Het resulteerde in een rode vlag, waarna er slechts iets meer dan vier minuten resteerden om een snelle rondetijd te noteren.

Tijdens die rode vlag mochten er banden gewisseld worden, maar ander werk aan de auto was verboden. Dat bleek niet helemaal duidelijk bij de #10 Wayne Taylor Racing with Andretti van Ricky Taylor, Filipe Albuquerque en Brendon Hartley. Aangezien daar aan de auto gesleuteld is tijdens de rode vlag, werden al hun rondetijden afgepakt en zodoende starten zij als laatste in de klasse. Het was een pijnlijke les voor het team, aangezien Taylor een rondetijd van 1.48.038 had genoteerd en zodoende Acura de pole-position zou hebben bezorgd.

Wat na de rode vlag resteerde, was een sprint voor snelle ronden. Pipo Derani was daarin de uitblinker, want hij reed het 6,02 kilometer lange circuit rond in 1.48.152. Hij eiste daarmee de pole-position op namens Action Express Racing en Cadillac. Uiteindelijk maakte Sébastien Bourdais het feest voor Cadillac compleet: de teamgenoot van Renger van der Zande en Scott Dixon kwam in de goudkleurige V-Series.R een tiende tekort voor de pole. Op de derde startplek staat de #40 Acura van WTR with Andretti, gevolgd door de #24 BMW M Hybrid V8 van Philipp Eng. De derde startrij is voor Porsche, met de #7 Porsche Penske voor de #85 JDC/Miller MotorSports van Tijmen van der Helm.

Catsburg achtste in GTD Pro

In de LMP2-klasse ging de pole-position naar 'Spike', zoals de AO Racing-bolide met de draak als kleurstelling ook wel genoemd wordt. P.J. Hyett noteerde een rondetijd van 1.52.142 en was daarmee zo'n twee tienden sneller dan de #22 United Autosports. Ben Keating, oud-teamgenoot van Nicky Catsburg, kende nog een spannend moment in bocht 3, maar bleef ondanks dat koel en zette zijn LMP2 op de derde plek neer. De sessie kwam vroegtijdig ten einde door een rode vlag nadat de #20 High Class Racing op de baan was stilgevallen.

In de GTD Pro-klasse schreef Jack Hawksworth de pole op naam van de #14 Vasser Sullivan in de Lexus RC F GT3. Hij reed het circuit in 1.58.714 rond en had zo een flinke marge van een halve seconde naar de nummer twee, de #23 Heart of Racing Aston Martin. Bij de #4 Corvette Racing van Catsburg nam Tommy Milner plaats achter het stuur. Hij kwam uiteindelijk tot de achtste tijd.

De 12 uur van Sebring begint zaterdag rond 14.40 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie 12 uur van Sebring