IMSA: Van der Zande wint met gedurfde strategie Grand Prix Long Beach

Sebastien Bourdais en Renger van der Zande van Chip Ganassi Racing waren de race in hun #1 Cadillac V-Series.R vanaf de derde plaats gestart, maar gingen al in de eerst bocht van het 3,2 kilometer lange stratencircuit in Californië voorbij aan de #25 BMW M Hybrid van Nick Yelloly en Connor De Phillippi. Aan de leiding ging op dat moment nog de door Action Express gerunde #31 Cadillac van Pipo Derani en Jack Aitken die uiteindelijk als tweede over de finish kwamen en zo het succes voor Cadillac compleet maakten.

De race werd een aantal keren onderbroken door aanrijdingen en crashes, maar Bourdais en Van der Zande wisten uit de problemen te blijven en zich in het hectische begin van de race op de tweede plaats achter Derani en Aitken te handhaven. Het beslissende moment van de race kwam toen Derani in ronde 26 een pitstop maakte voor een bandenwissel en het stuur overgaf aan zijn co-piloot Aitken. Bourdais maakte direct in de volgende ronde een pitstop om plaats te maken voor Renger van der Zande, maar het team besloot om door te rijden op de set banden waarmee het de race was begonnen. Dat leverde tijdwinst op en bracht het team aan de leiding van de race. Een weloverwogen strategie op het smalle circuit, aldus Bourdais na afloop. "We hadden besproken om als je op de baan niet kunt inhalen, we geen nieuwe banden zouden nemen. Dat leverde twee seconden tijdwinst op."

"Door strategie wonnen we de race"

Een aantal incidenten zorgde ervoor dat de kansen van Aitken om genoeg snelheid op te bouwen om de koppositie terug te veroveren, in rook opgingen. Uiteindelijk kon Van der Zande standhouden en Aitken met 0,564 seconde verslaan in een race over 68 ronden. "Door de strategie wonnen we deze race", zei een dolgelukkige Van der Zande na de race. "De banden waren op aan het einde. Het was behoorlijk glad. Maar ik ben erg trots op mijn team."

Achter Bourdais en Van der Zande eindigde het Whelen Cadillac-duo Derani-Aitken dus op P2. Dane Cameron en Felipe Nasr werden derde in de Porsche 963 van Penske Motorsport. De volgende race in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship is op 12 mei op de WeatherTech Raceway Laguna Seca.