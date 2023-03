Pipo Derani noteerde de snelste tijd, een 1.45.836 in de #31 Cadillac en was daarmee een kleine tiende sneller dan Sébastien Bourdais. De Fransman deelt de Cadillac dit weekend met Renger van der Zande en Scott Dixon. Ricky Taylor zette de #10 Acura op de derde plek voor Mathieu Jaminet in de #6 Penske Porsche 963. Het verging de andere wagen van Penske Porsche een stuk minder.

Matt Campbell wilde aan boord van de #7 Porsche aan een snelle ronde beginnen toen hij de muur raakte aan de binnenkant van bocht 1. De wagen raakte daardoor uit onbalans en de Australiër vloog aan de overzijde in de bandenstapels. De sessie werd beëindigd door de rode vlag. Tom Blomqvist zette de veelbesproken #60 Acura van Meyer Shank Racing op de vijfde plek. Deze wagen won in januari de 24 uur van Daytona, maar recent werd bekend dat er tijdens de race gesjoemeld is met bandendrukdata.

In de LMP2-klasse greep Giedo van der Garde in de #35 TDS Oreca net naast de pole-position. Hij zag hoe teamgenoot Francois Heriau iets meer dan een tiende langzamer was dan Ben Keating in de PR1 Mathiasen Motorsports Oreca. De andere wagen van TDS Racing eindigde op de derde plek.

Glenn van Berlo claimde pole-position in de LMP2-klasse door met de Andretti Autosport Ligier een 1.55.215 te rijden.

Antonio Garcia zet Corvette op pole in GTD Pro

De GTD-kwalificatie werd vroegtijdig gestaakt door een crash, ook veroorzaakt door een Porsche. Klaus Bachler vloog op hetzelfde punt als Campbell van de baan met de Pfaff Motorsports Porsche. Hij vloog in de eerste bocht van de baan en kwam hard in aanraking met de bandenstapels. De Oostenrijker bleef ongedeerd, maar de Porsche raakte behoorlijk beschadigd in het incident. Ook de bandenstapels moesten hersteld worden waardoor de sessie niet meer hervat werd.

Antonio Garcia was op dat moment de snelste. Hij klokte 1.59.315 in de Corvette en dat bleek dus goed voor pole-position. De Spanjaard was twee tienden sneller dan Jack Hawksworth in de Lexus van Vasser Sullivan. Daniel Juncadella eindigde op de derde plek in de Mercedes van WeatherTech Racing.

In GTD pakte Kyle Marcelli met de Acura NSX GT3 van Racers Edge Motorsports with WTR pole-position.

De 12 uur van Sebring begint zaterdag om 15.10 uur Nederlandse tijd.