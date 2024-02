Inschrijflijst 24 uur van Le Mans onthuld: Vijf Nederlandse deelnemers

Net als vorig jaar zet Cadillac Racing de V-Series.R van het IMSA-team van Chip Ganassi Racing in als tweede exemplaar, terwijl ook Action Express van de partij zal zijn om dat aantal naar drie te brengen. Porsche Penske Motorsport sprak eerder dit jaar al de wens uit om weer met drie auto's aan de start van de 24 uur van Le Mans te verschijnen en krijgt zijn zin: beide WEC-auto's staan aan de start terwijl ook een exemplaar uit IMSA wordt overgevlogen voor de langeafstandsklassieker. De winnaars van vorig jaar, Ferrari, verschijnen ook met drie auto's aan de start. Allen doen zij al mee aan het WEC-kampioenschap, al doet de derde inschrijving niet mee om het teamkampioenschap. Dat team bestaat uit Robert Kubica, Robert Shwartzman en Yifei Ye.

Nieuwkomer Lamborghini is er met Iron Lynx, dat het project runt, in geslaagd om een tweede deelname af te dwingen. Daardoor komt het IMSA-team ook naar Le Mans, waardoor thuisheld Romain Grosjean samen met Andrea Caldarelli en Matteo Cairoli om de zege zal strijden. Door deze extra deelnemende auto's gaat het aantal Hypercars van 19 - het aantal deelnemers in WEC - naar 23 voor Le Mans.

Op de deelnemerslijst staan voorlopig drie Nederlandse coureurs in het Hypercarveld: Nyck de Vries, Robin Frijns en Renger van der Zande, die met de #3 Cadillac Racing aan de start verschijnt. In totaal moeten er nog acht coureurs bevestigd worden in de Hypercarklasse. In de LMP2-klasse is Job van Uitert van de partij. Hij zal de cockpit van de #28 Idec Sport delen met Paul Lafargue en Reshad de Gerus. In de LMGT3-klasse staat voorlopig alleen Morris Schuring als Nederlandse deelnemer op de lijst. Hij neemt deel aan het WEC namens Porsche Manthey EMA en zal met Yasser Shahin en Richard Lietz proberen voor de zege te gaan in de klasse.

LMP2 keert terug, LMGT3-veld uitgebreid

Dat er veel interesse was in de 24 uur van Le Mans, blijkt uit het feit dat er maar liefst zeven auto's op de reservelijst staan. Een daarvan is de #79 Proton Competition Porsche LMDh, dat in ieder geval Gianmaria Bruni als coureur heeft aangewezen in het geval zij toch mee kunnen doen. Proton Competition heeft met de #99 van Neel Jani, Harry Tincknell en Julian Andlauer wel al één team op de grid staan.

In het WEC zelf is de LMP2-klasse verdwenen, maar zoals bekend keert deze klasse terug voor de 24 uur van Le Mans. Er zou plaats zijn voor minstens vijftien deelnemers in deze klasse, wat er uiteindelijk zestien zijn geworden. Zes daarvan vallen onder de Pro-Am-klasse. Teams als United Autosports, Algarve Pro, Cool Racing en AF Corse kregen op basis van verdienste in de Europese of Aziatische Le Mans Series een plek toegewezen op de startgrid. Team Interpol, dat vorig jaar de 24 uur van Le Mans won in de LMP2-klasse, is er ook weer bij. Zij staan met één auto op de grid, al staat er een tweede klaar op de reservelijst. Vector Sport, dat oorspronkelijk het LMH-project van Isotta Fraschini zou runnen, neemt voor de derde keer deel aan de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse.

In totaal telt de grid 62 auto's. In de LMGT3-klasse zullen 23 auto's te bewonderen zijn. Dat zijn er dus vijf meer dan het vaste LMGT3-veld. Proton zal een derde Ford Mustang GT3 inzetten. Inception Racing kreeg toestemming om een McLaren 720S GT3 Evo in te zetten terwijl JMW Motorsport en GR Racing beide een extra Ferrari 296 GT3 meenemen. Spirit of Race, een satellietteam van AF Corse, heeft ook een plek op de LMGT3-lijst gekregen.

De 92ste editie van de 24 uur van Le Mans vindt plaats in het weekend van 15 en 16 juni.