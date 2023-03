12 uur van Sebring: Cadillac wint na bizarre slotfase

Los van een straf wegens te hard rijden in de pitstraat hadden Ricky Taylor, Filipe Albuquerque en Louis Deletraz de 12 uur van Sebring onder controle met de #10 Acura. Door een reeks herstarts in de slotfase kwamen ze echter in een gevecht terecht met de #6 Porsche van Mathieu Jaminet, Nick Tandy en Dane Cameron.

Met nog een kleine twintig minuten te gaan - het was inmiddels donker - ging Jaminet aan kop, met 1,2 seconde voorsprong op nummer twee Albuquerque. De leider kwam echter in verkeer terecht met auto’s uit de langzamere GTD-klasse. Daardoor verloor Jaminet tijd en bevond Albuquerque zich ineens aan zijn staart, waarna de twee met elkaar in aanraking kwamen.

Daarbij vloog Albuquerque in de muur aan de binnenkant van bocht 3. De Portugees stuiterde terug de baan op, maar vond daarbij Jaminet op zijn weg. Contact was onvermijdelijk, terwijl Jaminet ook nog botste met een GTD-auto. Felipe Nasr (#7 Porsche, gedeeld met Matt Campbell en Michael Christensen) had de lachende derde kunnen worden, maar hij kon de crashende Albuquerque en Jaminet niet meer ontwijken. Alle betrokkenen bleven ongedeerd, maar de drie leidende wagens lagen wel in één klap uit de wedstrijd.

Jack Aitken profiteerde, schoof op naar de leiding en bezorgde de #31 Cadillac samen met Pipo Derani en Alexander Sims de winst. Het drietal herstelde zich daarmee perfect van contact met een LMP3-auto in het begin van de race, waarvoor meerdere pitstops nodig waren om de schade te herstellen. De #25 BMW van Nick Yelloly, Sheldon van der Linde en Connor de Phillippi was de enige andere GTP-auto - GTP is de hoogste klasse in het IMSA-kampioenschap - die nog in de race was en werd tweede. LMP2-team Tower Motorsports completeerde het podium algemeen en won de eigen klasse met de #8 Oreca 07 van John Farano, Scott McLaughlin en Kyffin Simpson.

Van der Helm beste Nederlander

Tijmen van der Helm was op plaats veertien algemeen en plaats vijf in de LMP3-klasse de beste Nederlander. Renger van der Zande zag in de GTP-klasse met de #1 Cadillac zijn kans op eremetaal vervliegen door een technisch probleem op driekwart van de race. In de LMP2-klasse was Giedo van der Garde al eerder uitgevallen na contact met een andere deelnemer.

Uitslag 12 uur van Sebring:

# Coureurs Auto / motor Ronden Tijd 1 31 Pipo Derani

Alexander Sims

Jack Aitken Cadillac 322 12:00'53.382 2 25 C.De Phillippi

Nick Yelloly

S.van der Linde BMW 322 12:00'56.322 3 8 John Farano

Scott McLaughlin

Kyffin Simpson ORECA/Gibson 318 12:01'04.233 4 11 Steven Thomas

Mikkel Jensen

Scott Huffaker ORECA/Gibson 318 12:01'05.067 5 18 Dwight Merriman

Ryan Dalziel

C.Rasmussen ORECA/Gibson 318 12:01'07.555 6 52 Ben Keating

Paul-Loup Chatin

Alex Quinn ORECA/Gibson 318 12:01'10.982 7 04 George Kurtz

Ben Hanley

Nolan Siegel ORECA/Gibson 318 12:01'19.724 8 20 Dennis Andersen

Ed Jones

Anders Fjordbach ORECA/Gibson 317 12:01'13.412 9 6 Nick Tandy

Mathieu Jaminet

Dane Cameron Porsche 315 11:40'32.254 10 10 Ricky Taylor

F.Albuquerque

Louis Delétraz Acura 315 11:40'32.827 11 7 Matt Campbell

Felipe Nasr

M.Christensen Porsche 315 11:40'33.304 12 74 Gar Robinson

Felipe Fraga

Josh Burdon Ligier/Nissan 309 12:01'26.055 13 13 Orey Fidani

Matthew Bell

Lars Kern Duqueine/Nissan 308 12:01'27.656 14 85 T.Bechtolsheimer

T.van der Helm

Daniel Goldburg Duqueine/Nissan 308 12:01'29.096 15 17 Anthony Mantella

Wayne Boyd

Nico Varrone Duqueine/Nissan 307 12:01'29.921 16 4 Seth Lucas

Tonis Kasemets

Trenton Estep Ligier/Nissan 306 12:02'23.809 17 9 Klaus Bachler

Patrick Pilet

Laurens Vanthoor Porsche 303 12:01'46.119 18 14 Jack Hawksworth

Ben Barnicoat

Kyle Kirkwood Lexus 303 12:01'48.825 19 79 D.Juncadella

Jules Gounon

Maro Engel Mercedes 303 12:01'50.447 20 63 Franck Perera

Jordan Pepper

Romain Grosjean Lamborghini 303 12:01'52.589 21 3 Antonio García

Jordan Taylor

Tommy Milner Chevrolet 303 12:01'55.768 22 62 Daniel Serra

Davide Rigon

G.Casagrande Ferrari 303 12:01'57.826 23 95 Bill Auberlen

Chandler Hull

John Edwards BMW 302 12:02'27.555 24 60 Tom Blomqvist

Colin Braun

H.Castroneves Acura 301 12:00'57.581 25 1 Bryan Sellers

Madison Snow

Corey Lewis BMW 301 12:01'48.387 26 96 P.Gallagher

Robby Foley

Michael Dinan BMW 301 12:01'49.919 27 92 David Brule Sr.

Alec Udell

Julien Andlauer Porsche 301 12:01'50.217 28 70 Brendan Iribe

F.Schandorff

Ollie Millroy McLaren 301 12:01'50.849 29 12 F.Montecalvo

Aaron Telitz

Parker Thompson Lexus 301 12:01'51.485 30 16 Ryan Hardwick

Jan Heylen

Z.Robichon Porsche 301 12:01'54.341 31 91 Alan Metni

Kay van Berlo

Jaxon Evans Porsche 301 12:01'54.801 32 77 A.Brynjolfsson

Trent Hindman

Maxwell Root Porsche 301 12:01'57.393 33 44 John Potter

Andy Lally

Spencer Pumpelly Aston Martin 301 12:02'01.383 34 32 Mike Skeen

Mikaël Grenier

Kenton Koch Mercedes 301 12:02'02.164 35 83 Rahel Frey

Sarah Bovy

Michelle Gatting Lamborghini 300 12:02'03.115 36 66 Sheena Monk

Katherine Legge

Marc Miller Acura 298 12:02'02.692 37 23 Ross Gunn

Alex Riberas

David Pittard Aston Martin 297 12:01'57.098 38 21 Simon Mann

Miguel Molina

F.Castellacci Ferrari 294 12:01'55.449 39 38 Chris Allen

Robert Mau

Tristan Nunez Ligier/Nissan 293 12:01'34.981 40 47 Roberto Lacorte

G.Sernagiotto

Antonio Fuoco Ferrari 290 12:01'56.169 41 51 Eric Lux

D.Defrancesco

P.Fittipaldi ORECA/Gibson 289 10:43'57.310 42 27 Roman De Angelis

Marco Sørensen

Ian James Aston Martin 287 11:28'00.311 43 80 PJ Hyett

Seb Priaulx

Gunnar Jeannette Porsche 285 12:02'31.197 44 33 Lance Willsey

João Barbosa

Nico Pino Ligier/Nissan 283 12:01'30.934 45 30 Ari Balogh

Garett Grist

Dakota Dickerson Ligier/Nissan 282 10:49'16.803 46 78 Misha Goikhberg

Loris Spinelli

Benja Hites Lamborghini 279 11:04'16.315 47 01 S.Bourdais

R.van der Zande

Scott Dixon Cadillac 241 8:51'13.123 48 36 Jarett Andretti

Gabby Chaves

Glenn van Berlo Ligier/Nissan 230 8:51'41.792 49 57 Russell Ward

Philip Ellis

Indy Dontje Mercedes 198 7:50'23.316 50 93 Ashton Harrison

Danny Formal

Kyle Marcelli Acura 186 7:23'07.817 51 24 Philipp Eng

Augusto Farfus

Marco Wittmann BMW 172 6:09'46.607 52 35 François Heriau

G.van der Garde

Josh Pierson ORECA/Gibson 132 4:50'07.155 53 023 Onofrio Triarsi

Charles Scardina

Alessio Rovera Ferrari 95 4:47'48.246