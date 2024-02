Cadillac beperkt rijdersline-up voor 6-uursraces WEC tot twee coureurs

Het WEC-seizoen telt na jaren weer acht races, waarvan vijf keer een 6-uursrace. Het seizoen wordt in Qatar afgetrapt met de zogenaamde 1812 kilometer van Qatar, met een maximumlimiet van tien uur. Halverwege het seizoen vindt de beroemde 24 uur van Le Mans plaats terwijl het jaar wordt afgesloten met de 8 uur van Bahrein. Voor de races op Imola, Spa-Francorchamps, Interlagos, Circuit of the Americas en Fuji staan slechts zes uren op het programma. Toch kiezen de meeste teams ervoor om ook in die races drie coureurs aan de start op te stellen.

Cadillac vormt daarin dit jaar echter een uitzondering. Earl Bamber en Alex Lynn zullen het team van Chip Ganassi Racing gedurende het volledige seizoen vertegenwoordigen en zijn de enige twee vaste coureurs. "We zoeken enkel een extra coureur voor Qatar, Bahrein en natuurlijk Le Mans", zegt oprichter Chip Ganassi. "We proberen het simpel te houden." Daarmee bevestigt hij al wat eerder werd doorgeschemerd, aangezien Cadillac aangaf dat het per race pas zou aangeven wie er in de auto zou stappen en daarmee al hintte naar het plan voor twee rijders. Of dat een strategie is om meer performance uit de auto te halen door de rijtijd te delen door slechts twee en niet drie? "Alles wat we hier doen is om sneller te gaan, of proberen sneller te gaan. Daar draait het in de racerij allemaal om", aldus Ganassi.

Voor de races dat Bamber en Lynn teamgenoten nodig hebben, zullen volgens Ganassi 'bekende namen' tevoorschijn komen. In Daytona reed het team nog met IndyCar-kampioenen Scott Dixon en Alex Palou, evenals Renger van der Zande en Sébastien Bourdais. De laatstgenoemde twee coureurs zouden voornaamste kandidaten zijn voor de races in Qatar en Bahrein. Of Ganassi voor de 24 uur van Le Mans een beroep kan doen op Palou, die daar nog nooit geracet heeft? "Dat zou kunnen."

Die mogelijkheid is er gekomen doordat een testdag in Milwaukee verschoven is naar dinsdag, zodat IndyCar-coureurs die deelnemen aan Le Mans niet de openingsdag en eerste kwalificatie voor de langeafstandsrace hoeven te missen. Daardoor kunnen Dixon en Tom Blomqvist, de vaste Cadillac-rijders in IMSA, ook naar Le Mans vertrekken. Voor die race lijkt Cadillac in ieder geval een tweede auto op de grid te krijgen, aangezien Action Express zo goed als zeker lijkt van een plek op de startgrid van 62 auto's.