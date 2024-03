Cadillac drie weken na 1812 kilometer van Qatar gediskwalificeerd

De #2 Cadillac van Earl Bamber, Alex Lynn en Sébastien Bourdais kwam als vijfde over de streep in de openingsrace van het World Endurance Championship in Qatar. Die plek zijn zij drie weken na die race echter kwijtgeraakt doordat bij een inspectie na de race aan het licht is gekomen dat het bodywork niet voldeed aan het gehomologeerde model van de V-Series.R. Vrijdag is een rapport gepubliceerd waarin vastgesteld is dat 'het resultaat van de 3D-scan en verder onderzoek aantonen dat de achterste diffusorrails die links en rechts zijn gemonteerd, hoger (in Z-as) en verkeerd uitgelijnd (in Y-as) zijn dan de nominale waarde uit de officiële CAD van de carrosserie, inclusief de toegestane toleranties'.

De stewards kregen in de vroege uren van 3 maart, de dag na de 1812 kilometer van Qatar, twee technische verslagen binnen waarin onthuld werd dat de Cadillac artikel 3.11.2 van het technisch reglement had overtreden. Teammanager Stephen Mitas moest vervolgens naar de stewards op 16 maart. Daar heeft Mitas uitgelegd dat de metingen van het scrutineeringteam juist waren. Cadillac ging nog wel in de verdediging en leverde een technisch rapport van chassispartner Dallara aan, waarin zij toegeven dat twee onderdelen aan Cadillac waren geleverd zonder de laatste kwaliteitscontroles.

Hoewel de stewards toegeven dat er vanuit Cadillac of Dallara dus geen intentie was om de regels te overtreden, zagen zij geen andere mogelijkheid dan tot diskwalificatie over te gaan omdat het team nog altijd de technische regels van het kampioenschap had overtreden. Het is de tweede diskwalificatie in de openingsrace, waar eerder al de #93 Peugeot uit het resultaat werd geschrapt. Zij lagen op podiumkoers, maar met twee ronden te gaan viel de auto stil door een gebrek aan brandstof. Doordat deze de pitstraat niet op eigen kracht haalde, werden zij gediskwalificeerd. Door de diskwalificatie van Cadillac stijgen Nyck de Vries, Kamui Kobayashi en Mike Conway in de #7 Toyota GR010 Hybrid van de zesde naar de vijfde plaats. Het resulteert ook in een punt voor de #20 BMW M Hybrid V8, die nu tiende zijn in het resultaat van de race in Qatar.