Chip Ganassi Racing en Cadillac na seizoen 2024 uit elkaar

Chip Ganassi Racing ging in 2021 de samenwerking aan met General Motors om eerst met de DPi - waar na 2022 afscheid van werd genomen - en vervolgens met de Cadillac V-Series.R LMDh deel te nemen aan het IMSA SportsCar Championship en het World Endurance Championship. In beide klassen zette het team één exemplaar van de Hypercar in. In 2023 kwam het team tot slechts één zege in het IMSA-kampioenschap op Laguna Seca dankzij Renger van der Zande en Sébastien Bourdais. In het WEC boekte CGR geen enkele zege met Cadillac, aangezien Toyota zes van de zeven races won en Ferrari de zege in de 24 uur van Le Mans opeiste.

Aan de samenwerking komt na het seizoen 2024 een einde, zo laat CGR-directeur Mike Hull aan RACER weten. Hij wil nog niet zeggen dat het een definitief einde is van de samenwerking met GM, maar voor 2025 zal CGR op zoek moeten naar een andere fabrikant voor IMSA en WEC. "NASCAR, Extreme E, IndyCar, DPi en LMDh zijn allemaal succesvolle programma's geweest en we hebben evenveel geleerd van dat succes om samen beter te worden", zegt Hull. "We zouden nooit het boek over General Motors sluiten als het gaat om de toekomst. We weten alleen dat dit hoofdstuk eindigt."

Het seizoen 2023 was voor GM wel een succes te noemen in IMSA, aangezien Action Express Racing met Alexander Sims en Pipo Derani de titel opeisten in de GTP-klasse. Het zou voor dat team een logische vervolgstap zijn om met twee exemplaren van de V-Series.R deel te nemen aan IMSA. Met welk merk CGR vanaf 2025 gaat samenwerken is nog niet bekend. Ook is er geen reden gegeven voor het afscheid van GM na dit seizoen.

"Onze GM-divisies hebben in de loop der jaren succesvolle samenwerkingen gehad met Chip Ganassi Racing in meerdere series - NASCAR, IndyCar, Extreme E, IMSA en FIA WEC", laat Jim Campbell, de vicevoorzitter van Performance & Motorsports bij GM, in een verklaring weten. "Samen hebben we talloze races gewonnen en veel succes geboekt. We blijven ons inzetten om dit jaar samen races en kampioenschappen te winnen in IMSA en WEC. Onze plannen voor sportscar in 2025 zullen later bekendgemaakt worden."