IndyCar-kampioen Alex Palou debuteert in 24 uur van Le Mans

Het nieuws volgt kort na de publicatie van de inschrijflijst voor de 92ste editie van de 24 uur van Le Mans. Op die inschrijflijst ontbrak nog een derde naam bij de #2 Cadillac Racing, die gerund wordt door Chip Ganassi Racing - Palou's werkgever in de IndyCar. Palou zal na de IndyCar-race van 9 juni op Road America naar Frankrijk vliegen, aangezien een week later de 24 uur van Le Mans plaatsvindt. Het is voor Palou, de regerend IndyCar-kampioen, zijn tweede race in de LMDh van Cadillac, aangezien hij in januari ook al deelnam aan de 24 uur van Daytona, het hoogtepunt van IMSA.

Tijdens die race hintte teambaas Chip Ganassi al naar een deelname van Palou aan de 24 uur van Le Mans. Hij zal de #2 Cadillac Racing, een vaste deelnemer in het World Endurance Championship, delen met Earl Bamber en Alex Lynn. "Het is een geweldige kans om naar Le Mans te gaan, maar ook een grote uitdaging", zegt Palou. "Het is een van de grootste races, naast de Indy 500 en Daytona. Je wil eraan deelnemen, maar ook winnen. We maken kans op de overall-zege en dat is ook ons grootste doel."

De keuze van Cadillac om het WEC-seizoen met slechts twee vaste rijders af te werken, leidde tot geruchten over de line-up voor de langeafstandsklassieker op het Circuit de la Sarthe. Het team zal enkel in de 1812 kilometer van Qatar, 24 uur van Le Mans en 8 uur van Bahrein een derde rijder inzetten. De overige races, die allemaal zes uur duren, zullen afgewerkt worden door Bamber en Lynn. Voor Qatar heeft het Sébastien Bourdais opgeroepen terwijl naar verwachting Renger van der Zande dan aanwezig zal zijn bij de 8 uur van Bahrein. Cadillac en Ganassi waren echter genoodzaakt om verder te zoeken dan de IMSA-coureurs, aangezien zij groen licht kregen om een tweede auto in te zetten op Le Mans. Als Ganassi met slechts één auto had mogen deelnemen, was een van die twee IMSA-coureurs waarschijnlijk naar het WEC-team verschoven.

Dat Palou op 9 juni een IndyCar-race heeft, betekent wel dat hij de Le Mans-testdag aan zich voorbij moet laten gaan. Hij kan echter wel aanwezig zijn bij de vrije training die op woensdag plaatsvindt dankzij een wijziging van datum voor de IndyCar-test op Milwaukee. Coureurs moeten officieel op de Le Mans-testdag enkele ronden afleggen, maar kunnen FIA en Automobile Club de l'Ouest om uitzondering vragen. Coureurs kunnen die verplichte ronden dan in de vrije training rijden, al geldt deze uitzondering enkel voor zogenaamde Platinum-coureurs. Bovendien moeten coureurs een vergoeding betalen voor die vrijstelling.