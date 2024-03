Newgarden pakt pole in seizoensopener IndyCar, VeeKay zevende

Josef Newgarden, tweevoudig IndyCar-kampioen en de laatste winnaar van de Indianapolis 500, was samen met Marcus Ericsson (Andretti), Romain Grosjean (Juncos), Colton Herta (Andretti), Pato O'Ward (Arrow McLaren) en Felix Rosenqvist (Meyer Shank) doorgedrongen tot de Fast Six. Rinus van Kalmthout miste dit beslissende laatste deel van de kwalificatie nipt.

Hij werd zevende en zal de race zondagavond vanaf die positie moeten vertrekken. Hoewel hij baalde dat hij de Fast Six had gemist, was VeeKay toch tevreden. "We starten de seizoensopener vanaf de zevende plaats op de grid! Ik ben blij met onze prestatie, hoewel we zo dichtbij waren om door te gaan naar de Fast Six."

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet Foto door: Jake Galstad / Motorsport Images

Vooraan zat het veld dicht bij elkaar. Rosenqvist was de eerste die in de Fast Six onder de één minuut dook met een ronde van 59.9930 seconden op een set zachte banden, maar hij werd ingehaald door O'Ward die een tijd klokte van 59.6540. Direct daarna zag Newgarden ruimte voor verbetering, hij liet een 59.5714 optekenen. Rosenqvist revancheerde zich met een goede ronde en pakte de tweede plaats weer over van O'Ward die daardoor terugviel naar P3. Herta eindigde op de vierde plaats met een achterstand van slechts zeven honderdsten en Grosjean werd bij zijn debuut voor Juncos Hollinger Racing vijfde, op vier tienden van Newgarden. Ericsson speelde met een snelste tijd van 1.03.5583 geen rol van betekenis in de kwalificatie. De Zweed start de race vanaf de zesde stek.

Uitslag Fast Six kwalificatie Grand Prix of St. Petersburg

Rinus van Kalmthout miste dus op een haar na (om precies te zijn 0.0119 seconde) de Fast Six, maar de Nederlander kan terugkijken op een prima kwalificatie, zeker vergeleken met vorig seizoen toen hij in St. Petersburg als 24ste startte. VeeKay voelt in zijn nek Will Power hijgen. Scott McLaughlin en Marcus Armstrong maken de top-tien vol.

De Grand Prix of St. Petersburg begint om 17.30 uur Nederlandse tijd.