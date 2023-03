Winnaar 24 uur van Daytona bestraft na manipulatie bandendruk

Meyer Shank Racing (MSR) rijdt met auto's van het merk Acura, dat in handen is van fabrikant Honda, en won daarmee de 24 uur van Daytona, de seizoensopener van het IMSA-kampioenschap. Honda is er na onderzoek achtergekomen dat MSR de gegevens van de bandenspanning gemanipuleerd heeft. Het Japanse merk meldde dit aan de IMSA-organisatie, die de renstal nu heeft bestraft.

Teambaas Mike Shank is tot 30 juni voorwaardelijk geschorst. Engineer Ryan McCarthy is zijn IMSA-licentie kwijt en voor onbepaalde tijd geschorst. Daarnaast verliest MSR 200 punten in het IMSA-kampioenschap, ziet het alle punten verdwijnen in de IMSA Michelin Endurance Cup en verliest het al het prijzengeld. Daarnaast krijgt het team 50.000 dollar boete. Het team mag de overwinning houden.

MSR domineerde de 24 uur van Daytona met Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves en Simon Pagenaud. In een verklaring zegt het team dat het de straffen accepteert en verontschuldigt de renstal zich bij al haar partners, waaronder Honda Performance Development en Acura. Daarnaast meldt MSR dat de kwestie inmiddels intern is opgelost en de verantwoordelijke werknemer niet langer bij de formatie werkt.

IMSA meldt dat de officiële resultaten van de wedstrijd blijven staan. Het winnende team behoudt de punten van de zege, net als de trofee en horloges. Alle andere teams en coureurs behouden ook de punten en prijzen die overeenkomen met hun posities in de officiële uitslag. Ook de punten de GTP-fabrikantpunten blijven overeind.