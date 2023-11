Met deze kleurstelling reist Williams naar Las Vegas GP af

De Formule 1 staat aan de vooravond van een terugkeer op de straten van de wereldberoemde gokstad Las Vegas. Na 32 jaar afwezigheid prijkt de stad uit de Amerikaanse staat Nevada weer op de kalender en in de voorbereiding voor het raceweekend zijn kosten noch moeite gespaard. Ook rijdt het F1-veld ditmaal niet over een parkeerplaats, maar razen ze langs de beroemde Sphere en over de Strip.

Ook het team van Williams pakt groots uit voor de Las Vegas GP. Zij hebben in hun kleurstelling voor de race in de entertainmenthoofdstad aangepast. Zo is prominent het wereldberoemde welkomstbord van Las Vegas prominent op de FW45 aanwezig. De formatie uit Grove heeft sowieso zich laten inspireren door alles wat de stad te bieden heeft. "Onze inspiratie komt van het showmanship dat Vegas te bieden heeft. We hebben het 'Welcome to the Fabolous Las Vegas'-bord op de auto gezet en ook zijn de schijnende lichten die de stad in de woestijn doen oplichten zichtbaar gemaakt", staat in de verklaring van het Britse team. Ook hebben zij gekozen om de eigen logo's op de bolide in neonkleuren te maken, als knipoog aan de 'Neonboneyard'.

Williams is verre van het enige team dat zich in een ander jasje heeft gestoken voor de GP van Las Vegas. Ferrari heeft ook zo de bolide een ander kleurtje gegeven en ook Red Bull Racing komt met een andere livery aan de start. Bij laatstgenoemde renstal hadden de fans ook een flinke vinger in de pap, want zij mochten zelf ontwerpen inleveren.