De fans van Red Bull Racing konden via het platform The Paddock stemmen op tien verschillende kleurstellingen, die allen in stijl waren voor de Grand Prix van Las Vegas. Zo waren er livery's met spelkaarten, slotmachines en neonlichten te vinden in deze lijst. Uiteindelijk is er massaal gestemd en is de inbreng van Red Bull-teambaas Christian Horner – die alleen zijn stem zou laten gelden bij een gelijkspel – niet nodig geweest. De fans hebben namelijk de voornamelijk paarse kleurstelling aangewezen als de mooiste livery, waardoor deze gedurende het weekend in Las Vegas te bewonderen is als Max Verstappen en Sergio Perez over het stratencircuit scheuren.

Dat is voor Lindsay Palmer, de winnaar van de competitie, extra goed nieuws, want zij mag de RB19 in deze speciale kleurstelling middels een garagetoer van dichtbij bewonderen tijdens de eerste vrije training. Voor deze competitie, 'Make Your Mark', konden fans via het platform The Paddock aan de slag met de kleurstiften of Photoshop om de mooiste kleurstelling te maken. Zij konden daarbij de achtervleugel, de sidepods, chassis aan de zijden en de endplates van de voorvleugels voorzien van een Las Vegas-tint. Een van de criteria voor de livery was dat deze er goed uit moet zien onder de neonlichten van de stad in Nevada. Een andere vereiste was dat de kleurstelling niet nog meer Red Bull-verwijzingen zou krijgen, aangezien deze op de huidige auto al 'perfect' zijn.

"Ik was zo blij toen ik geselecteerd werd als winnaar. Ik had er geen woorden voor", zeg de winnares. "Toen ik nadacht over wat Vegas kenmerkt, waren de casino's en het felle licht het eerste waar ik aan dacht. Ik wist dat dit in mijn ontwerp verwerkt moest worden. Ik wilde dat de stijl zou nabootsen hoe het is als de auto's langs de neonlichten razen. Ik moest natuurlijk ook de spelkaarten toevoegen. Toen ik de fabriek bezocht, was ik onder de indruk toen ik de livery tot leven zag komen en hoe dat hele proces verliep. Ik ben ook nog nooit in Vegas geweest, dus om mijn auto tot leven te zien komen onder de iconische luchten van Las Vegas zal een gave ervaring zijn. Ik kan niet wachten om hem op de baan te zien."

Red Bull-teambaas Christian Horner geniet elke keer van de actie, die de fans en F1 dichter bij elkaar brengen. "Mijn felicitaties aan Lindsay", zegt de Brit. "Zij drukt echt de iconische Vegas-stempel op het design. Het laat de energie van zowel de stad als het team zien. Ik kijk ernaar uit om het te zien racen in de straten van Las Vegas. Het gaat een speciale race worden, helemaal omdat we met een livery van een fan de laatste Amerikaanse race ingaan."

Het is de derde keer dat Red Bull met een speciale livery rijdt in 2023. Het team introduceerde begin dit seizoen de competitie om voor de Amerikaanse races – Miami, Austin en Las Vegas – uit te pakken met een bijzondere kleurstelling. Zo reed het team in Miami met de typische roze en blauwe kleuren van de kuststad in Florida en kwamen in Texas de stars & stripes prominent op de auto te staan.