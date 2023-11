De Formule 1 staat aan de vooravond van de langverwachte terugkeer van de Las Vegas Grand Prix. De coureurs gaan langs de hoogtepunten van de stad razen, waaronder een heel stuk over de wereldberoemde Strip. Toch gaat het onder de coureurs niet veel over de stad zelf, maar met name over de verwachte lage temperaturen wordt veel gesproken. Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton denkt dat de kou een grote rol gaat spelen. "Dat wordt onze grootste uitdaging", vertelt de Brit tijdens een voorbereidingsevent van IWC in Vegas. "Dit wordt waarschijnlijk de koudste race die we in een hele lange tijd hebben gereden."

Toch denkt Hamilton dat het wel eens een leuke race kan worden, zeker omdat het voor alle twintig coureurs een nieuwe baan is. "We hebben maar een korte tijd om ons voor te bereiden", noemt de recordkampioen. "Dus dat is wel iets waar ik enorm naar uitkijk." Ook ziet de 38-jarige coureur de populariteit van de Formule 1 enorm groeien in de Verenigde Staten en is blij met die ontwikkeling die de koningsklasse van de autosport doormaakt. "Ik hou ervan om in de States te zijn. Ik ben naar NFL- en NBA-wedstrijden geweest en heb gezien hoe gepassioneerd de fans zijn. Eindelijk lukt het ons om ook daarvan te profiteren."

Het weekend in Las Vegas gaat een doorslaggevende factor spelen voor Hamilton in de strijd voor de tweede plek in het coureurskampioenschap. Max Verstappen heeft al lang en breed de titel binnengesleept, maar Red Bull-coureur Sergio Perez moet met nog twee races te gaan een voorsprong van 32 punten verdedigen ten opzichte van Hamilton. Mocht de Mexicaan aan het einde van het raceweekend in de Amerikaanse stad met een voorsprong van 26 punten staan, dan is de strijd beslist. Zelfs wanneer Hamilton tijdens de laatste race in Abu Dhabi met de winst er van door gaat, de snelste ronde meepakt en Perez uitvalt kan hij niet meer voorbij zijn Mexicaanse collega gaan. Zij zouden in dat geval op een gelijk aantal punten komen, maar aangezien Perez al twee zeges achter zijn naam heeft staan zal die strijd op basis van het aantal overwinningen in het voordeel van de Red Bull-man beslist worden.