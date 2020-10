Bottas klopt Hamilton en Verstappen voor pole Eifel GP

Valtteri Bottas heeft de pole-position behaald voor de Grand Prix van de Eifel. De Mercedes-coureur klokte in de slotfase van de kwalificatie op de Nürburgring een 1.25.269, waarmee hij twee tienden sneller was dan teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen stond na de eerste runs in Q3 bovenaan en leek onderweg naar zijn eerste pole van 2020, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde startplek.

Het grote nieuws in de aanloop naar de kwalificatie was de bevestiging dat Nico Hülkenberg gedurende de rest van het weekend Lance Stroll vervangt bij Racing Point. De Canadees voelde zich op zaterdagochtend niet honderd procent en kwam daarom niet de baan op tijdens de derde vrije training - feitelijk de eerste oefensessie omdat er op vrijdag niet gereden kon worden vanwege dichte mist. Uiteindelijk werd besloten dat Stroll ook tijdens de kwalificatie en race aan de kant zou blijven. Hülkenberg, die eerder dit jaar op Silverstone inviel voor Sergio Perez, was met een vriend koffie aan het drinken in Keulen toen hij gebeld werd door teambaas Otmar Szafnauer, sprong meteen na het telefoontje in zijn Porsche en was - na een negatieve coronatest - klaar om weer plaats te nemen in de RP20.

Q1: 'Hulkenback'

Ver kwam Hülkenberg niet in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Eifel. De Duitser noteerde een 1.28.021 en was daarmee langzaamste, waardoor hij zondag achteraan start. Romain Grosjean, George Russell, Nicholas Latifi en Kimi Raikkonen waren eveneens niet vlug genoeg om door te gaan naar het tweede kwalificatiedeel.

Max Verstappen begon ondertussen voortvarend aan de kwalificatie door een 1.26.319 op de klokken te brengen, waarmee hij snelste was in Q1. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton moesten pakweg drie tienden toegeven op de Red Bull-coureur en besloten de eerste sessie als tweede en derde. Lando Norris startte met een 1.26.829 en bleef daarmee Daniel Ricciardo en Charles Leclerc nipt voor voor de vierde tijd.

Q2: Verstappen op dreef

Na Q1 Verstappen was ook rap in het tweede deel. De Nederlander ging naar buiten op de zachte band en klokte daarop een 1.25.720, waarmee hij na de eerste runs bovenaan stond. De coureurs van Mercedes en Ferrari kwamen aan het begin van Q2 met de hardere medium band de baan op, net als Ricciardo. Alleen Hamilton ging goed op het geel gemarkeerde rubber. De Brit ging rond in een 1.26.183, waarmee hij naar de tweede stek in de tijdenlijst ging en in principe genoeg was voor promotie naar Q3. Bottas bleef echter steken op P8, terwijl Leclerc, Ricciardo en Sebastian Vettel zich op de negende, tiende en elfde plek terugvonden. Zij moesten later in Q2 dus nog eens naar buiten op de soft band.

Ook Hamilton deed dit voor de zekerheid en verbeterde zich naar een 1.25.390, waarmee hij Verstappen van P1 stootte en dus nadrukkelijk voor een start op de zachte band koos. Verstappen deed eveneens nog een tweede run en klokte bij het uithangen van de vlag een 1.25.467, wat slechts zeven honderdsten langzamer was dan de tijd van de regerend wereldkampioen. Bottas, Ricciardo en Leclerc gingen op zachte band naar de derde, vierde en vijfde tijd. Voor Vettel mocht de rode compound niet baten. De Duitser bleef steken op een 1.26.738 en eindigde daarmee aan de verkeerde kant van de streep op P11. Behalve de Ferrari-rijder waren ook Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi, die voor het eerst dit seizoen uit Q1 kwam, en Kevin Magnussen klaar na Q2.

Q3: Stunt blijft uit

Verstappen maakte een sterke indruk tijdens de eerste twee delen van de kwalificatie, maar kon hij ook een gooi doen naar de pole? Hamilton opende met een 1.25.825, waar Bottas vervolgens onder ging met een 1.25.812. Verstappen was ondertussen echter sneller gegaan in de eerste sector. De Nederlander evenaarde daarna de tijden van de Mercedes-rijders in de tweede en derde sector en sloot zijn ronde af in een 1.25.744, waarmee hij voorlopig snelste was toen iedereen na de eerste poging terugkeerde naar de pits.

Daarmee beloofde de slotfase van de kwalificatie natuurlijk uiterst spannend te worden. Zou de Nürburgring het decor worden voor de eerste pole van Verstappen in 2020 en de derde uit zijn carrière? Of zouden de coureurs van Mercedes op de valreep nog terugslaan? Het werd dat laatste. Hamilton legde de lat hoger door met zijn tweede snelle ronde naar een 1.25.525 te gaan. Bottas maakte daar vervolgens een 1.25.269 van. Verstappen had geen antwoord op die tijden. De Nederlander worstelde tijdens zijn laatste ronde met een tekort aan grip en kwam met een 1.25.562 bijna drie tienden tekort voor de pole-position, die dus voor Bottas was.

Charles Leclerc staat zondag naast Verstappen op de tweede startrij, terwijl Alexander Albon en Daniel Ricciardo de derde rij op de Nürburgring delen. Esteban Ocon was een fractie langzamer dan zijn Renault-teamgenoot en zevende in de kwalificatie. Lando Norris, Sergio Perez en Carlos Sainz maken de top-tien op de grid compleet.

De eerste Grand Prix van de Eifel begint zondag om 14.10 uur.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van de Eifel: